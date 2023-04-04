下一屆的總統，究竟該具備哪些條件才符合國人期待？對照目前國內形勢與執政黨的缺失，新北市長侯友宜日前一番批判當今蔡政府「外部局勢動盪、內政百廢待舉」的言論，引起社會廣泛注意與討論，似乎侯友宜在面對國民黨內角逐總統混沌不明的狀況下，已經找出走自己的路的最佳起手式：「弔民伐罪」。侯友宜顯然已從開始擴大發言格局做起，加速鋪陳他的總統之路。

過去一段時間，外界都好奇侯市長除了「侯侯做代誌」，還有什麼代表金句？支持者除了緊張還帶有些許無奈，畢竟侯友宜準備選總統多年，卻在徵召與初選的出線方式頻頻卡關，導致非綠陣營目前人選難產並呈現多頭馬車的亂象。

侯友宜究竟是卡在民選市長有說不出口的主動承擔正當性，還是卡在黨中央非他可以主導，擔心高層棒打出頭鳥？而隨著綠營由民進黨主席賴清德定於一尊，侯勢必已發現，僅是被動等待黃袍加身的變數太多，選戰過程繁雜，時間不會隨著他的主觀意願「歲月靜好」。且在新北市府之外，黨中央及各山頭也因其各自的利益糾葛，難保沒有「其他想法」，因此他必須及早破繭而出了。

平心而論，賴清德曾擔任行政院長，也是現任副總統，從國家安全、能源危機到民生物價等種種執政缺失，在所有民調中都清楚顯示民進黨該下台反省了，賴也難辭其咎。但國民黨、民眾黨大小政客算盤撥得太精，反讓人民倒盡胃口，加上民進黨在蔡英文上台至今各種盤根錯節的資源綑綁、媒體收攏，這才會到現在都猶能在總統對戰組合中不時勝出。以侯友宜的冷靜程度，勢必深知「討厭民進黨」不等於支持國民黨，此時以「解決人民痛苦」破題，代表他也受夠了高層政客的鬥爭磨嘰，與民眾站在一起才是正辦。

民進黨以各種荒謬的嘲弄綁縛侯友宜，希望最好把他困在新北動彈不得。其實，蔡政府若持續傲慢執政，從蛋荒解決不了、電價上漲、光電弊案層出不窮，到兩岸兵凶戰危，這些都是讓侯友宜可大力發揮的題材，侯友宜不僅應該大開大闔的廣開言路，也可藉提出解方，讓選民更信任他未來執政的能力。

一向做實事的侯友宜，若要競選2024大位，能準備的時間也不多了，幸好蔡政府提供了不少火藥、彈炮可讓他反攻，除了擴大關心人民的層面之外，如果他能再主動展現包容力，把具兩岸和國際高度的前總統馬英九、輿論界精英趙少康、論述能力強的張亞中等人都納入他的「中華隊」，就更能展現他成為一位「好總統」的實力。

（作者為資深媒體人）