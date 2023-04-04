20年前，3月20日夜，美國小布希總統下令對巴格達發動空襲。成千上萬顆飛彈齊轟巴格達，不管平民區、生活區還是軍事區，飛彈所到處，斷垣殘壁，灰飛煙滅，生靈塗炭。

20年後，華盛頓終於有人想起這個周年紀念日，重新估計這一場戰爭的花費，大約是2兆美元，而當時的國防部長拉姆斯菲爾德曾收到警告說，這場戰爭可能會消耗國庫數十億美元。但他很傲慢的回答：「如果你認為我們會掏出10億美元花在那裡，那你就大錯特錯了。」是的，傲慢的結局是10億的2000倍。

伊拉克戰爭重挫美國

但這還不足以概括這場戰爭的損失。根據布朗大學的戰爭成本研究項目，大約有8500名美國軍人和合同工在那裡喪生，還有多達30萬人回國後出現創傷症候群。美國國力的傷害不可謂不深。但這只是美國人，伊拉克人呢？

僅僅是這場戰爭以及隨後8年的美國占領，就有近50萬伊拉克平民喪生。而其後的20年間，為了反抗而引起的政治衝突，死傷更不計其數。更不必說，戰爭的過程中，原本伊拉克所在的幼發拉底河與底格里斯河所代表的兩河文明，被美軍飛彈打得體無完膚，而古老的文明寶藏，特別是博物館裡數千年的文物，被美軍洗劫一空。當時連聯合國教科文組織都震驚得一再提醒，不要破壞文物，但美軍劫掠哪管這些！

當美國在911之後決定攻打阿富汗、伊拉克，不少有識之士就曾提醒美國，不要為了一時的氣憤，非要找一個出氣筒，就去攻打其他國家。但以小布希的牛仔脾氣，特別是美國人習慣在受到挫敗後，就要找一個可以對決的人將之擊倒，才可以洩憤。美國在911攻擊的心理創傷下，非要找出替罪羊不可，而伊拉克正是那個悲劇的角色。後來的事實證明，伊拉克不僅沒有毀滅性武器，連足以與美國對抗的大規模武器都沒有。

伊拉克算是被徹底摧毀了，但美國沒有迎來民主化、自由化的中東，反而是戰火不斷延燒，燒成新的國際恐怖主義，燒成中東難民滿歐洲流蕩，燒成世界更不平靜。而美國，終於在不願意繼續付出代價之後，宣告要撤出阿富汗、中止伊拉克戰爭。然後，美國進入「新孤立主義」，政界一片自保之聲。

伊拉克戰爭對美國來說，是一場財政耗損、國力重挫、沒有人想面對的教訓，但對伊拉克呢？這是多少家庭毀滅死亡、多少孩子流離失所、多少文明焚毀於戰火的悲劇，誰來彌補？誰來縫合人間的傷痛？

美國要改變還來得及

然而，我們依然看到同樣的思維在美國蔓延。那便是由於美國認為中國經濟實力的崛起，會威脅到美國世界第一的位置，因此要從技術上、科技上、貿易上、金融上，全力卡住中國，擊倒中國，而背後的思想，仍是美國在面對挫折時的慣性反應：一貫的孤立主義。

最近有一本書《美國神話的終結》即談到美國有這麼一群「基本教義派」，他們認為美國邊界是不可侵犯的，美國對外的擴張，發動戰爭，不是侵犯，而是「擴大自由的邊界」。對烏克蘭，北約與美國不正是這麼認為的嗎？

然而面對中國，根本沒有邊界問題，也沒有經濟侵犯，最多也只是全球化讓中國在國際分工中崛起。但國際分工，難道不是美國跨國企業的傑作嗎？全球化不是新自由主義的中心思想嗎？而中國，也只是要求這個世界多極多元、互相尊重的聯合國秩序而已。但美國仍處處進逼，非找出替罪羊不可。

美中博弈剛剛開始，究竟東升西降或中國崛起曇花一現，歷史會給出答案。不過，我們要提醒美國，中國不是伊拉克，亞洲也不是中東，人類的歷史長河裡，唯有和平互助，仁道為懷，一個國家才能走得長，走得遠。美國現在要改變還來得及，千萬不要在20年後才懊悔，那時已經來不及了。