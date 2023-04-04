我國防部於4月4日早上公布，4月3日6時至4日6時，計有共機20架次、共艦3艘次在台灣周邊海空域活動；其中計有BZK-005無人機1架、殲-16戰機7架、運-8反潛機1架等，分別在台灣海峽中線南端、台灣西南國際空域等活動。共軍兵力總數已有逐漸增加，似乎嗅到火藥味。

就在蔡英文總統出訪中南美洲回程之際，4月3日我方獲美國眾議院議長麥卡錫辦公室回覆，確定美西時間4月5日將在「雷根圖書館」與蔡總統會談，並接受媒體記者採訪。

大陸外交部4月3日例行記者會，發言人毛寧表示，如果美眾議院議長麥卡錫在蔡英文「過境」美國期間與她會面的話，「中國將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整」。

日本外相林芳正訪陸（4月1至2日）後返日，4日晚上日本防衛省統合幕僚監部立即公布，中國海軍150號與599號艦由東海經宮古海峽進入西太平洋。另1艘796號艦由日本海經津輕海峽進入日本東部之西太平洋。可見日方也是在其外相訪陸期間，選擇不公布其海軍艦船動態。（請參考：0331尚青論壇》不忍了！中俄啟動海上聯巡 威懾日本）

先前據外媒體報導，我外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄等官員，2月21日在美國維吉尼亞阿靈頓「美國在台協會」（AIT）總部，先後與國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、五角大廈印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與副助理部長切斯（Michael Chase），白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）與中國事務主任杜如松（Rush Doshi），以及白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）等，進行台美高層國安對話。

由於，台美雙方高層會談，已經觸及中國大陸敏感神經，對於我方與外國官方第三層級以上會談，事後引發共機30餘架次的擾台行動；此次，我突破台美外交困境，我現任元首在美會晤美國眾議院議長，可見證實筆者先前推論，美國未來可能改變挺台方式。（請參考：0225尚青論壇》美台國安密會？共軍威懾出重手）

再者，雖然我前總統馬英九於3月27日赴陸祭祖，並率30名學生進行學術交流，並期望兩岸能減少衝突，多點對話。但從3月27日至4月3日共機出現台灣周邊空域的計有9、16、0、2、18、10、5以及20架次觀之，我方仍無法從馬前總統訪陸祭祖受到高規格的接待、及蔡總統改赴美與美國眾議院議長麥卡錫會談之舉避險，可見大陸當局對於我方的兩手策略是，軟的更軟、硬的更強硬。

然近兩日僅看到中國外交部提出嚴正的警告，並未見到大陸國防部與東部戰區立即提出任何言論，4月3日國外媒體公布「蔡麥會」在美成形，3日共機兵力數量增多，3日東部戰區海軍第六驅逐艦支隊所屬052C型驅逐艦長春號/150與054A型護衛艦安陽號/599等由東海經宮古海峽進入西太平洋等，有可能大陸軍方對此反應，只做不說。但如果後續共軍無所反應，或如我方高層研判，僅「戰備警巡」，那就代表陸方已默認此次台美高層會談，安全過關。但如果5日當天或俟後東部戰區提高軍演層級，我方則須注意層峰返台行程是否會遭到騷擾，不可不慎。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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