馬英九，在大陸講了幾次「中華民國」，台灣省「似乎」是一片興奮。

馬是見縫插針，把握機會，還說了「九二共識」是一中各表的「中華民國」。這下「中華民國」冷飯熱吵，成了台獨各派的「最大公約數」。

反共的，對馬的表現滿意，「中國黨」主席的話，馬聽進去了。朱立倫說；「祝福，順利；相信馬英九在對岸，一定『要』能夠堅持中華民國的立場，符合國人…的期待。」

反中的，對他們這必要反對、消滅的「中華民國」，能在中國公開講出來，等於是「一中兩國」，將了中國一軍，也為「兩國兩制」開了門。這個台獨借殼，能有這工具價值，也很好。故也不再找些荒謬的理由「表示」反對，如「他不敢講『中華民國』、不該在『台宏斷交』這天訪『中』，如今卻唾面自乾…等。」

其實，單這個「台」宏斷交？就是違反我國憲法的。台灣不是國家，台灣省也因為用了愛中的郭冠英被廢了，根本就沒有「台灣」這東東，那何來「台」？何來「台X斷交」、「台灣總統蔡英文訪美」？

可是，不這樣講，那很難講啊。全「中華民國」大部分的人都會說，那叫「中華民國宏國斷交」？或「中宏斷交」？可是那同時又是「中宏建交」，本來是「匪宏勾結」的，那要怎麼講啊？

你說，你說，不講「台」，那要怎麼講？

可是倒過來想，那麼，為什麼馬，又要馬，到大陸一定要多講「中華民國」，少講「中國」，最多講句「都是中國」「大陸、台灣都是」？怕怕的，深怕「兩面」不討好。

反正，就是「講中國」政治不正確，要小心，戒慎恐懼，不要掉坑。所以馬英九坐下來都要念稿，生怕偶語棄市，如那位「泛藍欽」一樣。

20年前，一位還沒做到《中國時報》總編輯的記者，與張榮恭吃飯，張當時是「中國黨」的「大陸工作會」主任，以前是反共的最高單位。他這次好像也是安排馬訪大陸的人之一。這記者說，不說「台」，說「中國」，報紙不好寫稿啊。張就說，別報還可說，但妳們叫「中國」報，妳不寫「中國」，那難道妳們是在「中國」辦一份「外國」報？

這種錯亂、矛盾、荒謬，就是後來關掉「中天」的由來。乃就是「中天」在15年前易手，真的想做回「中天」，認真想「名符其實」，就被台獨惡整、攻擊了十年。最後她還執善固執，堅持「中天」，乃就被關封。

這所以我說：「說卡管荒謬至極，思之極恐？那太陽花、關掉中天…，不都是這樣？甚至更極。」

這一切，就是以反中為核心。

最近我重評了一則動態回顧。我說，馬英九一直講中華民國，大家非常興奮。但在4年前，「中天」講中國，就說是怪力亂神，被罰?款。後來終於以「文旦掉到水庫量報得太多」，而被關台。

有人罵，NCC閉嘴？

NCC本來就是叫人閉嘴的。她本來就是No Comment Commission，就是不予評論的，一般不予置評為常態，准予是偶然，看她喜歡。

她不喜歡，就隨便找個理由，像「違反公序良俗」呀，就可以叫你閉嘴，你不服？就叫封嘴，關掉你這電台、頻道，就像台獨暴力學生打掉台大的《中國好聲音》，關掉學校餐廳收看中天新聞一樣。

一切的閉嘴標準，就是反中國，反我國憲法，反「這個國家」。

石文傑就回應：「關中天讓民進黨壓制言論自由、箝制新聞自由罪名永誌不忘！」

康正言：「從中天關台到拔管案，都是因為蔡嬤不喜歡，她自始至終就是背後的藏鏡人，口口聲聲沒有政治力介入，根本就是自己打臉！」

4年前，康還貼出一張「中天」電台Logo照，說：「沒有新聞自由，民主就是狗屁！

我必須承認，2009年初，51歲不到，抱憾自《中國時報》裸退，和這個 Logo有點關係；但這並不代表，一個號稱民主的國家，可以基於任何政治因素，扼殺新聞自由！」

有人回應：NCC 可以裁撤了。／NCC是台灣最毒的瘤、得優先割除…。／最不遵守法律的台大法律系畢業生！。」

（圖：郭冠英提供）

再談回《大學的脊梁》，我買了好多本，有天一華盛頓的朋友來，98年3月21號，我就是在她家接受「中天」的訪問，事前還和「中國報」的傅建中講了電話。我講聯合報登的范蘭欽228文是我寫的，楊渡的「大眾時代」文也是我寫的，結果5天後我就被「新聞局」免職。

我在東門與她吃飯，就要帶本《脊梁》書給她，還特別放在門口，結果竟還是忘了。想去旁的「金石堂」買，幸好又有書了，乃破費。沒想到她說，她已買了。我就是請了飯還加精神食糧。

前年9月初，我在上海神旺飯店吃早餐，有人向我致意表善，說他太太也喜看黃智賢的《夜問打權》，我們是她的粉絲。我說太好了，黃就在樓上，她會下來飯，他們喜見。這樣我就與這對夫婦結友，他妻還是我政大學妹，中文系的。

她傳文給我：「昨天管校長和楊渡的新書發表會，我和先生在YouTube 看了兩位作者訴說的心路歷程，還有管校長在2018經歷過的驚濤駭浪。

我們看完一致覺得，郭老大在09年的高級外省人事件被朝野打壓、被免職、被口誅筆伐…所承受的苦難應該比管校長過之無不及吧，管校長在1年後仍然回了台大，郭老大幾年後還要為退休金奮戰，那時可沒人為您發起新五四運動啊！

在神旺飯店聽您講起當時的事，雲淡風輕，相較於管校長的壓抑和痛苦，總是用戲謔和揶揄的方式，來表達意見的郭老大，應該也要有一本書，來紀念這個遭人扭曲的歷史才對。」