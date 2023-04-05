敏感的朋友們應該感受到了，新任中國國務院總理李強正在以令人震驚的強度，連珠炮般施展出拚經濟的強烈企圖心。除了在全國人大政協兩會舉行的記者會，揭示「實現5％經濟增長」等務實的經濟目標外，李強「多做少說」的行事風格在兩會之後充分展現，一連串腳印巨大的事件，極可能是中國經濟展現全新成長動能的起手式。

最具代表性的事件之一，是3月25至日27日召開的「中國發展高層論壇」，這是緊接在兩會之後中國對外開放的標誌。中國發展高層論壇可以追溯至23年前，也就是中國即將加入世界貿易組織（WTO）的前夕，當時的總理朱鎔基親自批准國務院發展研究中心籌備此一論壇，作為中國與世界企業領袖直接對話與凝聚共識的平台。

今年是疫情解封之後首度展開實體會議，由於中國經濟解封尚在暖身階段，加上美中地緣政治摩擦引發美國等外資企業卻步，原本各界對於此次論壇並沒有太高的期待，但是，李強卻與國務院的新團隊投注驚人的資源，將2023年的中國發展高層論壇，打造成有史以來與會來賓陣容最堅強的一屆。

我們不只看到蘋果執行長庫克前去北京，在蘋果旗艦店與粉絲溫馨互動，還看到高齡99歲的美國政壇耆老亨利‧季辛吉親自飛至北京與會。此外，三星集團會長（董事長）李在鎔、日立製作所會長東原敏昭與多位韓國與日本的企業領導人連袂出席，半導體的高通、博通執行長，消費品巨頭P&G、雀巢、聯合利華，藥廠巨頭羅氏、強生、亞培、阿斯特捷利康，四大會計師事務所董事長、匯豐、渣打、黑石、橋水、萬事達卡等金融大鱷的執行長，加總超過100位領導全球的企業龍頭執行長親自與會。

除了企業龍頭，李強還邀請了三位諾貝爾經濟學獎得主，而全球著名的經濟評論家魯比尼、湯瑪斯弗利曼、史蒂芬羅奇、傑弗里薩克斯也全數報到，再加上國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃，還有《經濟學人》總編輯貝多思親自出席，今年中國發展高層論壇破天荒的華麗陣容，傳達出新一屆政府重視外資、開放經濟的強烈訊息。

此外，早已搶占媒體報導焦點的阿里巴巴創辦人馬雲返國，也顯示北京政府整頓互聯網巨頭的工作已經告一段落，更重要的是，阿里巴巴集團同時宣布重大的組織重整計畫，將旗下六大事業部分立，各自在管理、財務、業務與法務體系獨立運作。阿里巴巴的組織變革計畫當然是事先與政府充分溝通的結果，而分拆的子公司除了原本就是核心的淘寶天貓之外，全部可以獨立在上海或是香港證券交易所股票上市。

馬雲回國與阿里巴巴的組織變革，跟中國高層發展論壇史無前例的貴賓陣容，表面上看起來似乎並不相關，我們卻清楚解讀到，李強以這兩個事件作為新任總理的起手式，傳達對民營企業與外資熱烈招手的政策方向。

回到兩會閉幕時李強在記者會的發言，他對民營企業強調「我們是旗幟鮮明、堅定不移發展民營經濟的」，他又說：「我們將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益。」對於外資，李強也直指最敏感的美國企業說：「中美兩國經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展中受益。」李強甚至清楚表達「中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。圍堵、打壓對誰都沒有好處。」

李強一上任，就毫不閃躲地處理外資、民企的問題，而且是對準要害，徹底直白化解外界憂慮，可以看出他極為務實的手段。除此之外，中國人民銀行在2月中旬資金緊俏時，罕見在農曆年一過就採取鉅額的市場操作，3月又高舉「以我為主」的旗幟率先全球調降存款準備金率，3月底最後一周更透過貨幣市場操作大手筆釋放8,000多億人民幣。李強在民企、外資、金融的政策上都展現驚人的氣魄。

每個國家的總理、首相上任後都會高喊拚經濟，但是李強拚經濟的起手式絕對可以用睥睨群雄來形容，中國高層論壇的100多名國際企業領袖不會只是到北京參加一場大拜拜，後續的合資與增資將值得期待，馬雲回國對於民企與滬港金融市場也有一錘定音的指標效應，倒是習慣忽視中國經濟變革的台灣政府與企業，應該趕緊追上李強與中國新政府的政策腳步，不要在這次重大轉變中被邊緣化了。