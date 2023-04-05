蔡英文與麥卡錫已經確定5日凌晨在南加州雷根圖書館會晤，並舉辦兩黨會談，除非臨時喊暫停，接下來就看中共如何接招出招。不要心存任何僥倖，以為大陸沒有任何動作，國台辦已經放話要強力回擊，如何回擊？恐只有強度的問題。此就可能狀況做出以下兩種結論：

一是大規模鎖島軍演，並藉機實施武力統一，時機點會選在蔡英文與麥卡錫會晤的時間，分秒不差，對臺灣展開軍事動作，此時蔡英文人在美國，臺灣群龍無首，雖然臨行前蔡英文，有自知之明，交代由顧立雄鎮守島內，賴清德被晾在一旁，後遺症是國防部在執行防衛作戰，必定產生依憲法由賴清德代理國軍統帥指揮作戰，還是聽從蔡英文手諭的顧立雄負責？顧立雄請示蔡英文，蔡英文長臂指揮？屆時指揮體系混亂，影響防衛作戰，中共也必定認出這是一個最好的契機。

一是長時間鎖島軍演，時間由去年裴洛西的七天，增加為兩周或一個月，不但臺灣缺蛋，連氣也缺，造成社會生活大亂，而蔡英文在軍演期間，基於安全無法飛回台灣，島內產生社會問題、安全問題、金融問題、經濟問題，謠言滿天飛，臺灣陷入陣腳大亂，不攻自破。

上述雖僅是分析，但也非危言聳聽，兩岸兵凶戰危，不能不料敵從寬，日前國防部發布台海南端西南區域發現四架卡28反潛直升機，該型號直升機為中共075兩棲登陸艦，或大型水面艦艇的艦載直升機，說明中共在台海南邊部署了大型水面艦艇，目的在拒止作戰，防止美國印太戰區兵力投入，而海峽北端也出現三艘不同型號護衛艦、驅逐艦，看起來將台海真空，一切蓄勢待發，雖然美軍印太司令部也早已展開演習，提高警戒，但畢竟在大陸沿海地區，印太司令部並不見得會討到勝算，目的在威嚇，出兵的機率幾乎為零。

5日福建海事局對外宣布，由海巡六中共最大型海巡艦艇船隊，對福建海域、中北部台灣海峽展開警巡，目的應該是排除海峽無關船隻進入，方便解放軍運輸船團，對臺灣北部沿海投送兵力及展開登陸。局勢是緊張的，但台灣在執政黨的粉飾太平下，一般老百姓並不知道問題的嚴重性，因而疏於自我防範，以及對政府的監督。

雖然馬英九現在大陸訪問，一心想要建立一個和緩的兩岸關係，但民進黨所放出的信息，卻是相反方向，蔡英文一個執意，會晤了麥卡錫，換得戰爭愈來愈難以避免，如果這一次麥卡錫與蔡英文的會晤，造成嚴重的後果，可憐的只有台灣2300萬老百姓。

(作者為前心戰總隊駐韓心戰顧）

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