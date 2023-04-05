圖為總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」於當地時間3日，在貝里斯國會發表演說暨接受參眾兩院呈遞友臺動議。（總統府提供）

蔡英文預計在加州時間4月5日，在雷根圖書館見美國眾議院議長麥卡錫。大陸福建宣布反制，台灣海峽中北部聯合巡航巡查行動啟動。

這次會面，地點是雷根圖書館。雖然是民間屬性，但是又可以讓人感覺，象徵意義十足。麥卡錫還在事前，自己廣發採訪通知。還力邀眾議院各方議員，一起參加跟蔡英文的座談。反正，把場面搞得越大越好。麥卡錫當然不虧。打個台灣牌，出出風頭，對他有百利無一害。目標，是要超越佩洛西去年竄訪台灣。

美國跟台獨，是要藉著蔡英文跟麥卡錫在加州會面，把眾議院議長跟台灣領導人見面，變成一種慣例。2018年美國通過的《台灣旅行法》之後，美國就一直在推動跟台灣各級官員互訪。部長級官員的互訪，以前是很罕見的。現在已經見怪不怪，絡繹於途。

把去台灣，往上推到眾議院議長。把台灣領導人在美國過境，變成「類訪問」。這對美國來說，其實是必然的騷操作。因為，2018年的法案，就已經是陽謀，就已經授權。而當眾議院議長跟台灣領導人會面，變成第三次、第四次之後，就會變成常態。就會再往上推進。比如，國務卿跟副總統。

而美國國會的作用，更是妙不可言。台灣用納稅人的錢，由僑委會補貼NGO，在美國收買國會議員跟各類政客、媒體。

持續性的推動台獨法案。又因為台獨跟反華的目標一致，很跟美國的政治大氣候契合。所以，政客也樂於配合。

所以，美國國會，成為反華台獨的火車頭。任何違反中美外交關係，任何違反一中立場，任何中方的抗議，美國政府只會聳聳肩，說這是國會幹的事，我們可管不了國會。

一趟過境，一場會面，能幹什麼?美國跟台灣當局要的，就是國際曝光的表演效果。一再讓世界看到台灣，讓全世界的人，都覺得台灣「當然是國家啊」。這種感覺一但在各國成形，就更會帶著政客支持台獨。同時妖魔化大陸捍衛國土的正當行為。

一邊喊和平，一邊搞台獨。這是台獨的上策。蔡英文過境跟會面幹的，就是「和平台獨」的事。

問題是，台灣人其實看得很清楚。越是這樣搞，台灣會離和平越遠。馬英九一趟大陸行，點出了兩岸同屬一中的本質。

台灣的本質，是中國領土，卻要脫離本質玩台獨。這是在為美利堅。玩台灣自己的命。（作者为作家）

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