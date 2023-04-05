馬英九祭祖之旅，在大陸公開談論中華民國，的確開創了兩岸ㄧ中各表的新情勢。

台灣居民在大陸可以談中華民國，當然大陸居民也可以在台灣談中華人民共和國，但仍然只是「居民」身份可以談論，不表示「公務員」身份也可以。

馬英九在大陸公開談及中華民國憲法，但不表示中華民國和其憲法就不再有任何政治性的挑戰。

挑戰之一，台獨勢力已經成為台灣最大政治勢力，台獨金孫賴清德有四成以上支持度，就是鐵證。

台獨份子只是認為現在時機尚未成熟，暫時不要推翻中華民國體制，而不是永遠不要推翻中華民國。

台獨要推翻中華民國其實很簡單，只要宣布台灣獨立，並進行台獨公投就可以中華民國憲法就直接廢掉，連煩瑣的修憲都不必。

但是台獨勢力卻在此時此刻不敢這麼做，因為台獨害怕中華人民共和國。這個實在很吊詭，中華人民共和國的崛起，是台獨勢力不敢台獨的最大原因，也是中華民國現在未被推翻的原因。

台獨寧可躲在中華民國的名義下，小心翼翼的從事台獨的準備工作，以便等待適當時機宣布台灣獨立。

挑戰之二，馬英九雖然在大陸公開談論中華民國憲法分中國領土為大陸地區和台灣地區，所以這是一部國家統一前的憲法。

但這部憲法並沒有提到要不要統一，有沒有統一的憲法義務，統一的憲法義務是台灣地區居民的義務，還是大陸地區居民的義務，目前的中華民國憲法在這部份是空白的。在法律層面就形成中華民國兩個地區永遠並存的架構，直到被台灣地區的台獨勢力廢除為止。

相反地，中華人民共和國憲法課責台灣和大陸居民都有統一的憲法義務，這也是一種憲法的長臂管轄權，台灣地區的政客無法用中華人民共和國從未統治過台灣一天作爲說詞來塘塞。

挑戰之三，馬英九這次參訪了中國抗戰歷史遺跡，彰顯了中華民國存在的歷史事實，但也突顯了另一個冷冰冰的歷史事實，這些抗戰歷史都發生在中華民國的大陸地區。

當時的中華民國尚不存在台灣地區，也沒有台灣地區的主權，中國抗戰歷史非但跟台灣地區無關，而且當時的台灣地區尚屬於大日本帝國台灣總督府其轄下的台灣居民正在出錢出力出人，替大日本帝國攻打中華民國。

中國抗戰歷史很吊詭的呈現大陸地區與台灣地區的歷史反差，馬英九擔任總統任內並未處理這個問題，還任用台獨人士擔任首位教育部長，上任兩個月即批准台獨課綱，這個問題將是未來中華民國憲法會被廢棄的最大隱患。

挑戰之四，馬英九在大陸公開談論他自己曾擔任過中華民國總統，卻也突顯出大陸地區居民的疑問，為什麼台灣地區就可以單獨推選整個中華民國的總統。

當年孫中山在廣東成立「護法軍政府」，也只能自稱「非常大總統」，不敢自稱「中華民國總統」，僅有台灣地區推選出來的總統，應該只是台灣地區的「區總統」，跟大陸地區有什麼關係。

這個疑問正好觸及跟憲法有關的國際法問題。

就國際法而言，中華人民共和國和中華民國，不是兩個國家，而是一個國家內部的兩個政府，都是中國領土上的兩個政府，一個是「中國唯一的合法政府」，一個是「中國台灣當局」。

中華民國台灣地區被國際法視為只是「中國台灣當局實際統治地區」，這個國際法的規範沒有賦予現在的中華民國總統有任何主權國家元首的地位，卻給了實際的「區域政府首長」的身份。

挑戰之五，以上觸及的問題短期內都沒有答案，但長期的解決方法卻像一頭灰犀牛，隨時可能衝過來，那就是用戰爭的手段來處理。因爲畢竟這是一場內戰

還是用和談達成協議的方式來處理，因為畢竟這是人民的生死存活問題，不是政客高高在上的政治立場問題。（作者為前立委）

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