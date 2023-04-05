馬前總統近來赴陸展開訪問，本周受邀參加湖南大學交流活動拋出「兩岸一中憲法」論述，引起我方朝野黨派廣泛討論，馬前總統此言也一舉突破過往兩岸的既存政治範疇，意即成為第一個在大陸宣示主權的中華民國卸任元首。

宣示中華民國主權對於我方向來是天經地義，然而宣示的地點若位處對岸則意義非凡。馬前總統在師生交流現場主要從兩岸憲法出發，具體論證兩岸同屬一中的法理現狀，其中關於《中華民國憲法增修條文》的部分，依照我方條文將中華民國實際管轄地區稱為「自由地區」（然未直接指涉），《兩岸人民關係條例》第二條也清楚畫定台灣與大陸地區的定義，因此依照《中華民國憲法》兩岸應當同屬一個中國。

馬前總統的政治論述顯然有備而來，從面向中共的角度而言或許並非刻意宣示我方主權，然而此舉亦明確表態中華民國存在的客觀事實，進而兩岸立足一中框架下的互信基礎，建構九二共識來推進台海的和平發展。

觀察大陸官方各大媒體，儘管依舊刪除馬前總統關於中華民國的相關觀點，然而其中並無主動抵制與積極抨擊的態勢，則可得知中共尚處願意接受的範圍，可謂雙方政治互信在無形之中向前一步，此外亦代表九二共識的「各自表述」論述仍有存續和認可的空間。

「九二共識」在馬政府主政時期，成為台海和平發展的重要互信基礎，同時對於雙邊而言則是擱置了長年的政治爭議，事務性的交流往來則回歸務實理性的安排，因此才實現海空運直航和直接通郵的「大三通」、陸客來台觀光、陸生來台、簽訂ECFA，甚至2015年促成台灣與大陸領導人歷史性會面。誠此而言，九二共識不僅是政治論述的概念性工具，交流互惠的展開也能逐步帶來和平紅利，對於海峽兩岸當局更可秉持「求同存異」的政治基礎，有效推進合作。

2016年政黨輪替以後，兩岸關係的急轉直下。儘管牽涉地緣政治的角力與全球局勢的變化，根本原因仍然在於台海雙方缺乏政治基礎的認可與互信。執政黨向來對於國共之間的九二共識不予承認，同時論述著力點始終在於「兩岸互不隸屬」，因此馬前總統即使赴陸公開宣示中華民國主權，同時運用憲法來論證「一個中國」法理現況，陸委會卻回擊此言不僅矮化台灣，並且傷害國家的主權與尊嚴；無可諱言海峽兩岸對於九二共識的內涵意義始終存在認知差異，然而前者的政治基礎並非僅止於維護雙邊的穩定發展，尤其放眼當今台海局勢與美中對抗的惡化，九二共識的價值反而越趨至關重要，伴隨本次馬前總統在陸公開的主權論述更顯意義重大。因此未來台灣若能放下既有成見，依照我方憲法順勢地展開正面論述，對於海峽兩岸的和平發展才是長遠發展之道。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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