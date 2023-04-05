4年前的國民黨總統初選辯論會上，當郭台銘正在慷慨激昂的發表政見時，突然他從電視上不見了，數以百萬計的觀眾面面相覷，都不知道發生了什麼事。

過了三秒鐘，郭董回到了螢光幕前，他左手上的布袋戲偶，是特地來為他「站台」的素還真！郭台銘自己比喻說，他要當素還真，來集合各路英雄好漢翻轉台灣經濟。

分秒必爭的電視政見會，郭台銘怎麼會蹲下身子拿起戲偶，讓導播與電視機前的大家，突然覺得開天窗了呢？郭陣營幕僚肯定是想要主打年輕選票，所以才想出這一招。

4年前的國民黨內初選，結果大家都知道了，年輕人沒有發揮多大的力量，由時任高雄市長韓國瑜代表國民黨競逐總統大位。就算到了大選，年輕選票也都流向尋求連任的蔡英文總統，國民黨在四十歲以下選民支持度只有個位數。

4年後的「撕芯裂費」，再次凸顯了年輕人與國民黨有著最遙遠的距離，在黨內更是如此。只要不談選舉，老中青大家平常相安無事，但總是到了初選階段，黨內互打就成了必然。

有了4年前年輕氣盛，甚至鬧到脫黨的經驗，郭台銘這回再次成為黨內互打的拳擊手之一，有機會改變局面嗎？

要看看他這四年做了什麼事！2021年新冠疫情肆虐時，鴻海與永齡基金會捐贈49億台幣，與台積電各購買500萬劑BNT疫苗，予衛福部分配給全體國人施打，再次擦亮郭大善人的招牌。

30年來，郭台銘在兩岸做善事，大把捐錢從不手軟！他還在前妻林淑如與弟弟郭台成離世後，大手筆捐贈150億打造台大癌醫中心醫院，這都是他造福你我國人的陰德值。

陰德值？用年輕人的話來說，就是好感度，因為現在多數年輕人都是憑感覺投票，藍綠白黃的厚重論述都不重要，甚至連政見也不看了。

曾經在鴻海任職，民眾黨不分區立委高虹安去年勝選新竹市長，就是最好的範例。就算「全黨打一人」，也跟大新竹地區沒有太多淵源，高虹安仍以45％的得票比率勝選，深獲年輕移入人口與竹科高薪科技人青睞。

《面試郭台銘：面對面，看見鏡頭外最真實的他》，這是高虹安在科技產業向郭台銘拜師學藝的著作，但如今反過來，歷經四年政壇淬煉與攻防洗禮，高虹安已是郭台銘在政治界的先進。

只不過，就算郭台銘順利獲得年輕人支持，但在未來2到3個月的國民黨徵召過程中，仍佔不到好處。因為這向來是國民黨初選機制中，最難凸顯的一面，總是被黃復興黨部高齡忠貞黨員擋在前面。

豪氣不做初選演員，惦惦做台北市議員的徐弘庭，也才剛剛直言初選「水很深」！總統參選人就算簡化為徵召機制，歷經選策會風波的黨中央，也還在摸著石頭過河。

距離大選還有7個月，在郭董誓言重返國民黨體系後，今天最慼心的就是民眾黨主席柯文哲了！郭柯配確實無法成真，郭台銘出錢、民眾黨出殼的虎膽妙算，也被大老虎郭台銘給放棄了。

只不過，篤定參選的柯文哲，以及民眾黨手上的大把年輕選票，仍是影響大選最終結果的關鍵少數，藍綠都不可不防。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）