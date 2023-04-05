蔡英文和馬英九幾乎在同一時期，分別過境美國和訪問大陸，外界似乎把目光焦點放在兩人分別受到什麼規格的接待，見到了什麼級別的官員，以及都說了些什麼話。然而實際上最為關鍵的是，兩人出訪所代表的是戰爭與和平的路線之爭。

蔡英文追求的是「以武謀獨、倚美謀獨」，不惜將台灣變成美國對抗大陸的戰場；而馬英九追求的則是避戰謀和，以祭祖和重走抗戰遺址來重塑兩岸的歷史連結，以青年交流增進兩岸世代相互的了解與共識。馬英九到大陸祭祖是「認祖歸宗」，而蔡英文到美國去則是「認主歸宗」，兩人孰高孰低，高下立判。

馬英九在參觀南京大屠殺紀念館之後，寫下了「歷史絕不可遺忘」的題字，並強調所有的中國人都應該從這段歷史中汲取教訓，要努力避免戰爭、謀求和平。馬英九還在祖父墳前宣讀的祭文中表示，在他八年任內積極推動兩岸和平發展，讓這八年成為兩岸七十年來最和平繁榮的階段。

此外，馬英九在湖南大學與學生交流時指出，不論是在台灣還是在大陸，兩岸各自的法理都是一個中國，兩岸分屬台灣地區和大陸地區，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸同屬於一個中國；並且他又指出兩岸同文同種，雙方都堅持一個中國的立場。正是在體現一個中國的九二共識作為基礎之上，兩岸才能

相較於馬英九訪問大陸代表的是一條兩岸和平與和解的路線，蔡英文過境美國代表的則是一條兩岸戰爭與對抗的路線。美國先是在去年強壓蔡英文將兵役役期延長為一年，今年又派遣美軍指導員跟隨後備役的教召訓練，並且逼迫民進黨強推《全民防衛動員法》修惡，要將平時變成準戰時、準戒嚴，讓台灣青年上戰場、讓16歲以上學生投入軍需生產。美國對台灣予取予求，蔡英文則是唯美之命是從。

更甚者，當美國前國安顧問歐布萊恩聲稱要炸毀台積電、要在全台警局佈署刺針飛彈、要讓台灣民眾人手一支AK-47步槍上戰場，蔡英文竟然還給歐布萊恩頒發勳章，毫無底線地配合美國的毀台計畫。至於此次蔡英文在加州與美國眾議院議長麥卡錫、美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格、以及美國國會跨黨派議員等見面，則是完全迎合美國對華鷹派，嚴重挑釁刺激中國大陸，使台海局勢進一步陷入兵凶戰危。

烏克蘭戰場的慘況已將現代戰爭的無情殘酷展示得淋漓盡致，而按照美國現在的毀台計畫，就是要把台灣武裝成地雷島、軍火庫、刺蝟島，要逼迫台灣全民皆兵打一場城市叢林游擊戰，以此來消耗對岸軍力，這是極不道德的作法。如今「不要戰爭、只要和平」已是全民共識，我們需要的應是馬英九所代表的避戰謀和與交流合作的路線，而絕非蔡英文配合美國的毀台計畫與戰爭路線。（作者為勞動黨副發言人）

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