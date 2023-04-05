民進黨人經常自詡，他們曾經為台灣的民主做出卓越貢獻，因為是他們逼著國民黨開放黨禁、開放直選、廢除萬年國會的民主功臣。台灣人能享受今天的「民主先進」，是台灣人欠他們的，就是過了3、40年，還是還不清。所以台灣人必須繼續投票給他們，否則就是忘本，不懂的飲水思源。

這個所謂的對民主的「貢獻」，就是因為美麗島事件讓陳菊、施明德、呂秀蓮等人坐了幾年牢，才讓台灣開放組黨、開放直選。究竟開放組黨是蔣經國受了當年「黨外力量」的壓力才決定開放，還是他本來就準備開放，無人可以洞見蔣經國當時的內心想法，至今藍綠陣營依然是各說各話。

即使說，開放組黨是民進黨的功勞，地方與中央的官員可以由全民「直選」也算是民進黨對民主的貢獻，但是台灣人對他們的回報，老早數倍於他們少數人當年的付出。

我們不妨審視一下，當年少數幾個「為追求民主而坐牢」的幾位綠營大老，台灣人是否真的虧待了他們？

陳菊擔任高雄市長多年，享盡榮華富貴數十年；在蔡英文當選總統後，又擔任起監察院長，有錢有權無責，可以安享她的半退休生活8年。

呂秀蓮則是因為擔任陳水扁的副手，享受著元首級別的待遇。雖然在319槍擊案受了點皮肉傷，但是她的確也享受了8年的尊榮與卸任後多年的元首級退休禮遇。

而那位曾經坐過牢的施明德，卻從未進入政府部門分享榮華富貴，還被那些收割稻子尾，從未為台灣民主做出一丁點貢獻的辯護律師們，包括謝長廷、蘇貞昌、陳水扁等人的排擠，將他排除在權力中心之外多年。施主席是唯一一個，曾經對民主做出貢獻，卻未曾得到應有補償。

其餘美麗島事件受刑人如黃信介、張俊宏、姚嘉文等，也都先後擔任民進黨政府的考試院長、立法委員、國策顧問等官職，享受高官厚祿。

而其他那些只擔任過美麗島事件的那群律師們，未曾對台灣民主做出任何貢獻，卻個個擔任民進黨政府的高官多年，彼此還像走馬燈般，不斷變換官位與角色，即令做錯事或競選失敗，依然可以穩坐官位。幾個老面孔總是繞來繞去，他們不是正國會、新潮流、小英派，就是深綠獨派。他們其中沒有那個人曾經為台灣民主做出任何貢獻，也未曾為台灣民主坐過一天的牢，但是他們自己及他們的後代，卻不斷地從國民黨所打下的基礎中，吸取源源不斷的蜜奶，不但豐富了自己的家產，也讓自己的子女跟著享受榮華富貴，三代吃不盡。吃乾抹淨後，還要倒打國民黨一耙，指責他們黨產來源不正當，全部予以合法沒收。

而蔡英文不但從未參與過任何民主運動，還曾經在國民黨羽翼下出國留學，回國後享受種種特權，並在李登輝的照顧下，出任高官，還能幸運地被民進黨推舉競選總統。

所以說，台灣人實在不欠民進黨這些「民主前輩」如陳菊、呂秀蓮等人什麼了，因為國家給了他們豐厚的補償；而那些只收割稻子尾從未為民主做出貢獻的律師們，至今還在繼續霸占著國家頂層的高位，輪流坐莊，讓自己人跟著吃香喝辣，還不斷地攻擊別人不愛台灣；他們把台灣帶向戰爭的邊緣，還痛斥別人親中賣台，似乎他們自己最懂的抗中愛台。

台灣人對這群自詡為「民主進步」黨的黨棍們已經仁至義盡了，給他們的補償也已經夠豐厚了，絕對不能讓他們繼續當國家的寄生蟲，還把台灣推向戰爭第一線。屆時這些「民主進步」的官員，全部變成「民主跑步」官員，搶先一步丟下老百姓，自己全跑了！（作者為作家）

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