在兩岸態勢易位的這幾年，常有朋友問到，如今台灣在文化上能「雖小猶大」的地方還有哪些？言下不免憂心忡忡。

憂心是必然的，易位後的差距往往還迅速拉大，但真回觀台灣的條件，關鍵其實還在我們的觀照與作為。說觀照，是因這些年的「去中國化」，就在將台灣原來領先的部分丟棄，而仍談中華文化的，不少人也認為大陸必然有她所謂的「母體」優勢。但以此，就不容易看到台灣特有的位置。

這位置緣自台灣特有的歷史。台灣初期的漢人社會保存了閩粵的傳統，日據時期這傳統依然沒斷，國府遷台，又帶來了大量精英與諸省文化。在台灣，因此可以看到更純然的傳統，這傳統有閩粵的特色，有各省的薈萃，更重要的，還有儒釋道的核心，以及士大夫到文人的家國情懷與生命美學。

反觀大陸，由於新時代、新中國的革命理念來自西方特定的思想，對傳統，原就批判性大於傳續性，再加以文革浩劫，許多所謂的文化大家談中國時亦常須假借族外的用語與觀點，無法「以經解經」。這些年雖文化復興，這種對原汁原味的陌生卻仍然存在。

正是如此，清代腐儒寫的《弟子規》才能在大陸大行其道，而對之批判的行家為數卻少，要到這幾年，許多人才意會到《弟子規》在傳統文化中，基本沒什麼地位，中國的童蒙教材是《三字經》、《千字文》等。

在台灣，本世紀之前就沒有以《弟子規》為題的碩博士論文，期刊文章亦寥寥幾篇，它反映的是傳統的真實狀況，但大陸風行後，其論文陡增，許多人還以為過去就是一人一卷《弟子規》的時代。

正如此，談中國文化，大陸不只龍蛇混雜，即便是龍，也不免誤讀，許多人在文化重建中覺得有些地方不太對勁，卻又一時難以釐清，及至與台灣前期同領域一比，乃恍然驚覺。

就拿大陸文化復興最喜歡談的儒家為例吧！儘管編纂了許多教材，卻常讓識者意有未足，而當年台灣教科書的《中華文化基本教材》原由來台的大家選輯註釋，當我以此相贈時，多數人都發出了「這才回到了孔孟」的嘆息。

正因有這樣的經驗，在接到朋友相贈的《理想的讀本》國文卷六冊時，我興起的第一個念頭正是：讓大陸朋友看了，應該也會有相同的驚嘆吧！

《理想的讀本》國文卷由一爐香文化事業策畫製作，致力漢字文化的漢光教育基金會贊助，兩者共同推出，是這幾年有識之士在課綱去中國化後，憂心於青年學子文化傳承的喪失與語文能力的弱化，用民間自主力量編纂的一套高中教材。

這套教材在選輯上除讓讀者可以周覽不同文體外，更藉由歷史名文讓學子契入中國傳統文史哲一家的文化精神，讀來，在語文能力的涵詠外，也是一種文化的全面薰陶，此外，它也沒忽略了當代、本土及譯作的塊面，直陳的，就是在「以經解經」的台灣土地上所見到的傳統與現代。

當然，作為語文教材，從汗牛充棟的作品中選出的文章，單篇亦就動人，而這，也有賴編者堅守「作品自己會說話」的原點，台灣在此的意識型態包袱較輕，相較於大陸，這也是教材得以成就的另個原因。

這樣的教材對當今的學子雖不免稍深，但文章既有魅力，輔以注釋及閱讀建議，真想涉入，其實也不難，而就中，若有一二篇直擊心靈，影響有時就是一輩子的。

以筆者的經驗，大陸不少人正翹首以盼這樣的教材，但它的出現，卻緣於台灣民間的文化自救，怎不令人感慨！而從《中華文化基本教材》到《理想的讀本：國文卷》，台灣可以如何雖小猶大，真就看我們的觀照與作為了。

（作者為文化學者）