前總統馬英九訪問大陸，言詞中將大陸納入中華民國主權之內，驚天一擊，震撼現場。他說：「我們國家1997年修改憲法，增修條文定義分為兩個地區，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國，只是兩個部分。」

中共官方的正統說法是中華民國已經消失，中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣屬於中國的領土，馬英九居然大唱反調，指稱大陸是中華民國的一個部分。其實，就兩岸兩部憲法而言，這個說法完全合憲合法。因為兩部憲法的主權涵蓋範圍都是全中國，重疊一致。依據《中華民國憲法》，台灣與大陸俱屬中國，馬英九據此強調，不論是在台灣，或是在大陸，在憲法上都是中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」，而1982年版的《中華人民共和國憲法》前言中也有講，台灣是中國不可分割的一部分，「所以這個事實很清楚」。《兩岸人民關係條例》第2條還明確定義什麼叫做台灣地區、大陸地區，「台灣地區就是台、澎、金馬，大陸地區就是台、澎、金馬以外的中華民國領土。」

這個說法全然符憲。中共不承認中華民國存在的事實，自然無法苟同，但台灣的民進黨及其組建的執政團隊竟也附和中共，否定中國大陸在主權上屬於中華民國一部分的法定事實。綠營人士批評馬英九附和中共「一個中國」的說法，承認台灣屬於中國，是在「矮化」台灣，指中華民國和中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，也是台海現狀。

這套說詞可謂「棄憲謀獨」。依據《中華民國憲法》，台灣地區與大陸地區都是中國，從來也沒有人說中華民國隸屬中華人民共和國，更沒有人說中華人民共和國隸屬中華民國，因為兩者在憲法意義上是對等性的互斥，而不是位階性的從屬關係。馬英九的「大陸地區屬於中華民國的一個部分」說法，不但完全不是「矮化」台灣，在中共與大陸民眾看來，這根本是「高化」台灣，因為從土地、人口與國際承認數目上看，台灣和大陸根本不在同一個等級上，說大陸是中華民國的一個部分，簡直是自我抬舉！

事實上，兩岸同屬中國正是兩岸確保和平的一個護身符，否定這個基本原則，兩岸變成兩國，陸方認定這就是中國主權與土地的割裂，誓死反對到底，將不惜代價制止。九二共識體現了兩岸同屬中國的原則，陸方未曾公然否認台灣方面可以一中各表，也就是未堵死中華民國的表述空間，方便台灣官方能以對等地位進行交流。在陸方眼中，這是「高化」台灣，「矮化」大陸。民進黨相反解讀。

馬英九訪陸找回台海和平與台灣安全的鑰匙，蔡英文總統背道而馳。她聲稱外訪是要走向國際，其實馬英九執政8年，由於堅守九二共識，兩岸外交休兵，最終只失去一個邦交國，蔡英文已經丟掉9國。她棄憲謀獨，不認中華民國及其主權涵蓋範圍，致使兩岸關係同屬一國的政治基礎崩落，從而將台灣帶上兵凶戰危邊緣，也使台灣民主面臨更大威脅。她口口聲聲聲追求和平，所言所行適得反效，關鍵在於她丟棄最關鍵的和平之鑰，無法避戰謀和原則，她走到天涯海角也彌補不過來。