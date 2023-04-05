總統蔡英文展開過境外交之際，外交部傳來憾事。駐巴西聖保羅辦事處組長王之化跳樓輕生，據傳原因牽扯到高額官邸修繕費用核銷的爭議。王之化的遺孀俞惠敏寫公開信給外交部長吳釗燮伸冤。

俞惠敏表示，王之化早在3月6日就曾錄音說明事情原委，她也很快將錄音給傳給了外交部拉美司，希望長官能主持公道。遺憾的是，事發已近一個月，外交部還是無法說清楚究竟是怎麼一回事，是查不出來還是根本就不想查？

王之化的死亡令人聯想起2018年9月在日本自縊身亡的前台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠。外交部原有意將此案定調為蘇因受到假新聞的壓力而輕生，還暗示他有憂鬱症。但蘇啟誠遺孀明確表示，先生遺書指出是「不想受到羞辱」、不願因莫須有的罪責受到懲處，才決定以死明志。

王之化與蘇啟誠都是資深的職業外交官，在外交工作上一步一腳印超過30年。因忠於職守的責任感，他們最終決定死諫。相對於王之化與蘇啟誠的不幸，近日，駐匈牙利代表劉世忠在臉書上貼文，兒子擺攤販賣台灣美食，把國旗當成桌巾，食物、飲料就鋪墊在國旗上面。對此，外交部竟表示，尊重駐外館處提升台灣能見度的用心與作法。劉世忠是民進黨自己人，無怪乎外交部對他的失格作為表現出硬拗、包庇的態度，與面對外交官之死的輕忽敷衍完全不同。

外交部長吳釗燮任內不但已丟了7個邦交國，還失去了2位優秀盡責的外交人員，令人感傷甚至憤怒。就算有「蔡麥會」的短暫煙火，也掩蓋不了吳釗燮的無能，讓台灣外交陷入的黑暗悲劇。

※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題。