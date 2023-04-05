蔡英文總統過境洛杉磯，將與美國眾議院議長麥卡錫會面。去年裴洛西訪台，北京軍事反制力度前所未有，距攻台僅一步之遙，台海動盪、全球不安。蔡麥會即將舉行，大陸宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，將由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊執行。各方對大陸回應可能的強度眾說紛紜，但可以確定，蔡麥會的美中與兩岸關係氣氛，和去年裴洛西訪台相比截然不同，大陸反應的強度也應該會不同。

美中台都願管控

先講美中關係，當時習近平與拜登尚未面對面會晤，兩位領導人仍未建立互信，加上俄烏戰爭與當時大陸仍處於疫情管控狀態，北京對外交流幾乎全面中斷，與歐洲國家間的彼此誤判都很大。現在多國領袖絡繹於途訪問北京，大陸領導人一再宣示歡迎西方投資，美國也積極表態希望安排「拜習會」，並恢復雙方常態性溝通管道，和疫情期間與西方的全面緊繃關係，可謂雲泥之別。

再看兩岸關係：同樣因為疫情，去年8月兩岸交流仍然停滯，無法走出惡性螺旋，大陸以檢疫理由連續禁止台灣鳳梨、石斑魚等多項農漁產品輸入，內部武統網路民粹有如壓力鍋。而今年開始的兩岸關係，讓人感到「春暖」，無不期盼「花開」。馬英九登陸就是最好的證明，無論是官方的禮遇，還是民間的歡迎，台灣社會看到大陸並未改變和統路線，也意識到大陸反台民粹，只是網路上的雜音。

蔡麥會前夕的美中台三邊互動，顯示三方都有管控衝突、避免危機的意圖。首先，美方壓低蔡總統在紐約行程規格，對外宣示蔡總統此行並未超出過往「私人過境」的範圍，顯然是做給北京看，表示拜登政府已經竭盡全力遵守一中政策，至於隸屬立法部門，且為共和黨籍的麥卡錫，執意要見蔡英文，白宮與國務院只能採取「切割」的態度。蔡總統出訪前，外媒曝光王毅與美國安顧問蘇利文曾有一通祕密電話，北京應能理解白宮的困難。

其次，北京在蔡麥會之前的表現，和上次裴洛西有所不同。例如，大陸媒體不再高談闊論預測軍事行動、官方對「後續反制」表態也是點到為止，國台辦也沒有像上次那樣，提前端出兩岸貿易禁令。

尤其是陸方容許馬英九前總統在大陸以公開表述中華民國的方式，表達兩岸同屬一中、兩岸都是中國人的事實，軟的一手確實更軟。去年裴洛西訪台，大陸出盡「硬的一手」，無論對國際社會或台灣人心都造成震撼，如果美中台三方都希望管控衝突、避免危機，那麼可以推測，此次蔡麥會，大陸可能採取以柔克剛、「軟的更軟」邏輯。

軟的一手應可以更軟

從二十大後習近平對台新策略來看，有兩點調整格外值得注意：第一，大陸似已意識到，促使台灣民眾回到「中國認同」，中華民國是重要的橋梁，因而對台灣方提出「中華民國也是中國」的論述願意尊重；第二，大陸開始思考，兩岸統一的實質內涵是「融合」，而非簡單的政權歸一，否則即便是「統一後」也會付出高昂成本，因而支持兩岸恢復交流合作，以奠定融合發展的基礎。

世界上只有一個中國，這是大陸「硬」的部分，尊重「中華民國也是中國」論述，是「化硬為軟」的高招；同樣，台灣民眾希望維持現狀、避談統一，是一種「硬」的態度，願以兩岸融合發展，循序漸進到心靈契合式的統一，也是「化硬為軟」的智慧。蔡英文總統會見美國在野黨國會領袖，和上面這些事關中華民族前途的大格局、大智慧相比，完全不在一個層次。

馬英九前總統登陸，與北京共同展現出「中華民國也是中國、兩岸都是中國人」的默契和智慧，足以載入兩岸關係史冊，開創兩岸和平發展的新道路。

至於蔡英文和麥卡錫見面，大陸只要堅持心靈契合的定力，以及化硬為軟的智慧，效應很快就會隨風消逝。