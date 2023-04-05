郭台銘4月4日在美國演講斷言，以科技掛帥，以經濟做為主軸，台灣一定有未來。此話一出，一定有許多人按讚，其實完全曝露了郭台銘是政治大外行，不可能有正確的治國方略。

經濟是創造價值的體系，政治是分配價值的體系，分配領導創造，即政治領導、制約經濟，人類社會自古皆然，台灣不能例外。政治是社會的發動機，也就是說，經濟搞不好，病根十之八九都在政治，只是大多數人目光短淺，看不到罷了。

大陸改革開放「以經濟建設為中心」，成果豐碩，無庸置疑，大家以為是經濟掛帥的結果，大錯。是鄧小平把毛澤東時期的「以階級鬥爭為綱」轉成「以經濟建設為中心」的政治決定使然，每一步改革措施不論好壞，都是政治決定敲定了才能走得下去。

本質上，大陸的改革開放經濟成果不是來自人口紅利，而是出自政治紅利。早在十多年前，第一波政治紅利就用完透支了，不知接續政治體制改革，創造新的紅利空間，以致產生不良的路徑依賴現象，積累許多積重難返的大問題，拖累日後的經濟發展。

就算在美國號稱自由市場的國家，也是政治決定了經濟發展與活動的路線與規範，經濟才能運轉，民主、共和兩黨的路線之爭會令經濟運轉的內涵不同，產生的效果自然不同。就以最簡單的是否升息而言，各方看法分歧，就是個需要政治決定的議題。

當然，經濟搞不好會影響政治，但經濟搞不好的根本原因就常在政治的規畫與實踐出了問題。

國民黨長期以來講得好像頭頭是道，「拚經濟，不要拚政治，拚政治就是拚口水」，結果就是腦袋空空，沒抓住人類社會結構與事物的本質，注定抓不到重點，拚來拚去都在拚空。主政期間鮭魚變鯊魚，兩岸關係也搞到台獨聲勢大漲，到頭來丟了政權。結果每天還是逃不掉要和民進黨拚口水的必然性，甚至黨內也起了亂子，在互噴互拚口水！不是嗎？

侯友宜為何會有今天的困境？就是長期不碰政治議題。政治人物不談政治議題就是連基本的責任與素質都不具備，就是最大的失職，自己就是個笑話，盧秀燕不是一樣嗎？郭台銘的演講其實是自己供認，「我不是當總統的料！」

國民黨的前景是很危殆的，不要因馬英九在大陸說了幾聲中華民國，就盲目自嗨，以為就能重返執政，沒那麼簡單！

（作者為自由撰稿者）