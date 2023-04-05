自3月13日至23日有史以來長達11天的「自由盾牌」美韓軍演，號稱登陸平壤和斬首作戰訓練結束。不僅無法嚇阻金正恩，反而讓北韓指責美韓的狂氣，逼迫走上使用核武道路。這些日子來，北韓幾乎每隔2、3天就發射飛彈威脅，並且揚言要南韓付出應有的代價。

南韓從民主黨換成國民之力黨執政後，近一年來，朝鮮半島確實不安靜。韓國總統尹錫悅訪問日本回來，一方面是為加強韓日間的軍事關係，另一方面是為26日訪美準備一份禮物送給拜登總統。

韓日不和，始終是美國「頭痛的事」。因為，無論印太戰略或四方安全對話，美國認為都需要南韓參與。因此，這次尹錫悅總統主動向日本「示好」，並且強調美韓日3國軍事聯盟。拜登聽了，當然會高興。

可惜，尹錫悅訪問華盛頓前，總統辦公室主管外交安全室長金聖翰突然辭職，頗為各界驚訝。據悉，是因為美方要求女神卡卡與BlackPink共同演出，金聖翰保密沒有向總統報告，惹火尹錫悅。

因尹錫悅是檢察官出身，對外交外行，因此請了國小同學，一直在大學教外交課門的金聖翰擔任家教，此次訪美的先前作業，均由金聖翰專程赴美打點。不料，就此斷了40餘年的友情。

也有人說，尹錫悅係首爾大學法律系畢業，金聖翰則出身私立高麗大學，2人學派不同，互相排擠。尤其，尹錫悅遭批評的是，無論在內閣或總統辦公室，喜歡提拔曾共事過的檢察官。目前最熱門的人物是，同樣出身檢察官的法務部長韓東勳的參政問題，棄官選明年4月國會議員抑或是選下屆總統？去向受到注目。

不僅是北韓蠢蠢欲動問題，尹錫悅還要忙處理民主黨代表李在明和前總統文在寅的弊案。過去的案子換了總統、換了檢察官呈現出「煥然一新」面貌。這條司法路，對李在明個人來言，如同「政治生命的根」，但對國家來說「維護法律面前人人平等」。

尤其，清算文在寅執政5年時期的濫權弊案，包括強制送還脫北漁民、介入地方選舉和關閉核電廠等弊案等。目前，文在寅周邊的人物如青瓦台國家安保室長鄭義溶、國情院長徐薰及國防部長徐旭等人已被檢察官起訴在案。等待進入法院第一審程序。

尹錫悅執政即將滿1年。近日，各家民調數據顯示，尹錫悅的支持率下滑至30%，國民之力黨與民主黨各為33%。若以此情勢發展，執政黨很難繼總統、地方選舉勝選後，明年國會議員選舉再次獲得勝利。

最大關鍵是，北韓因素。尹錫悅靠韓美日3國軍事力量對付北韓，北韓不得不以核試等應對。屆時，中共和俄羅斯若加入支持北韓開火。看看美國如何迎戰？在這種兩韓關係下，南韓不只羨慕馬英九，也樂觀兩岸情勢發展。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※