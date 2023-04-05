2020年的言論自由日，我們在本報發表〈別讓言論自由只剩紀念日〉一文，身為參與解放言論推動者的一員，對於網路假訊息問題感受更為戒懼。因為我們發現，在以反假訊息為名時，可能發生比印刷時代更嚴厲的數位言論封鎖。

本文促成了隨後的「唐鳳‧全彩」會議，呼籲臉書與人民團體對話，解決網路言論自由被網路平台限制的疑問。過去2年言論自由日，我們再在本報發表〈讓臉書透明化〉、〈臉書仍未透明化〉2文，報告我們在唐鳳協助下，連續與臉書的地方、中央溝通的過程。臉書中央或許在歐盟的要求下，對全球作了一些善意的宣示；但在台灣，並無任何平等面對使用者的意願。

關切此議題的各界人士，因而組成「數位言論自由論壇」於6日舉辦「數位言論自由&平台規範記者會」，請國家通訊傳播委員會（NCC）出席對話，探討「數位言論自由‧唐鳳3共識」，以及「數位消費者保護」與「以國安為名，疑將危及數位發展」的新問題。

「唐鳳3共識」是指臉書的「全彩論壇」，與時為政務委員的唐鳳舉辦了一場對談，在會中獲得的3項共識。一、「言論自由、資訊流通、自律優先、平台安全」應4項並重，必要時，其優先順序應如上。二、「臉書（包括其他平台）有演算法不透明」的事實，亦即排序、處罰、外力介入不透明，必須解決。三、對於是否為假訊息的處理，應以類似電子郵件「分匣式」處理，亦即各查核機構認為有疑義的貼文，就送進該機構之文件匣，由使用者決定如何處置。而非由不具司法權力的機構處罰。

與臉書溝通過程中，獲得「不喜歡臉書，就不要用」的回應。但在數位商業模式時代，各平台所提供之內容與實體消費品並無不同。不論是否使用，其生產者仍然必須遵守「消費者保護」的責任。

唐鳳改任數位部長，回覆以上共識之實踐由NCC處理，而在NCC的回函中，產生三大困惑：一、對共識之實踐無隻字具體回應。二、宣稱以歐盟的《數位服務法》及《數位市場法》為名，已制訂《數位中介服務法》草案。唯兩者目標似不同，甚至可能相反。歐盟二法都指出要管制的對象是少數的「大平台」，而《數位中介服務法》草案似為要管制「人民與言論自由」。三、《數位發展部組織法》之管理對象為數位經濟產業。《NCC組織法》之管理對象為通訊傳播事業。

「臉書」等平台，當然是「數位經濟產業」而不是「通訊傳播事業」。對此困惑，一位資深政府法規文官回答：「當前是一個不管法、不講理的時代，因此上面說是誰管就誰管。」

江青有一句名言：「我是毛主席的一條狗，他叫我咬誰，我就咬誰。」當局到底是用什麼邏輯來分管業務？為了避免社會大眾誤會，論壇認為必須給政府、給NCC一個公平的機會充分說明。論壇代表建議優先解決「3共識」的實踐，新的「數位消費者保護」以及「數位發展與國安」 問題，則作為後續發展的前瞻觀念。

在目標上宜借鏡歐盟二法：一、數位平台必須透明化，且必須有具體透明項目，與違背罰則。二、平台使用規範範圍，僅限於「非法」內容，而非限制思想。三、對不當行為的管制對象是「平台」、即「供應商、業者」，而非「人民」。

在方法上，我們提出了面對「兩難困境」具體項目的分析與建議，希望採用階段式改進，由政府陸續召集各平台與使用者代表，經由公約再形成先進法案，由良性立法培養良性文化。

（作者彭百顯為前南投縣長、吳統雄為大學退休教師）