鴻海集團創辦人郭台銘訪美提前返台，在記者會上宣告爭取國民黨徵召為總統候選人，明言「能不能被徵召在民調呈現」，所以他「拜託大家從現在開始唯一支持郭台銘」，而「如果侯友宜民調高過於我，我會全力支持侯友宜。」由於國民黨主席朱立倫宣布的總統候選人產生方式是徵召，既非初選，也無民調決定徵召人選的規畫，郭台銘又給國民黨主席朱立倫製造了一個難題。

因人設事 改變初選規則

國民黨對徵召人選的產生，並無明確的制度，即使辦理民調，也只是一種參考，另外還有選舉戰略規畫、黨內徵詢協調、候選人良窳等考量，絕無單依民調決勝負的邏輯。郭台銘明知於此，卻故意拋出民調決勝議題，分明是在攪局，目的是要國民黨改變徵召辦法，讓他有機會用民調打敗目前國民黨總統選舉支持度最高的侯友宜；如果捨此不為，就可以指責國民黨中央不以民意為依歸，徵召缺乏民主性，在國民黨內製造分裂，增加自行參選的勝算。

郭台銘早有再次攪局國民黨提名的意圖，2月間在臉書貼文「心繫台灣」，引起媒體對他再度參選總統的關注後，趁勢表態在等國民黨的「一套辦法」，口氣彷彿要國民黨替他量身打造一套新規定，恭迎郭台銘回黨。郭台銘2019年初選落敗憤而退黨，至今不滿4年，依照國民黨內規，根本沒有資格參與提名初選，卻要國民黨幫他量身打造，修改辦法排除他的參選障礙。

回顧4年前郭台銘「進出」國民黨，不但是郭台銘的鬧劇，更是國民黨的悲劇。當時郭台銘明明不是黨員，黨主席吳敦義卻用感謝他借貸國民黨的理由頒發榮譽狀，破例讓他成為黨員並取得初選資格。但後來黨中央採用「全民調徵召」提名，並未採納郭台銘主張的手機民調，人氣更盛的韓國瑜勝出，郭台銘痛批「撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化」，並退出國民黨。郭台銘扭曲規則而入黨，初選不過就退黨，擺明了只是把國民黨當工具，失去利用價值就棄置一旁，還吐兩口口水。

2月間，郭台銘意圖再拿國民黨當工具，本報2月10日發表社論〈國民黨還要再次被郭台銘糟蹋嗎？〉警告國民黨，郭台銘只是盤算著要利用國民黨這個舞台，收割國民黨全黨的資源，為自己的總統夢當墊腳石。但國民黨畢竟是一個百年政黨，曾在台灣長期執政，擁有經營許久的基層組織，及一群死忠的支持者，對入黨與提名更有既定規範，若甘心被人如此耍弄，就是在侮辱自己。看看郭台銘擺出的高姿態，國民黨真的會失去黨魂和格調，請人家入門再來糟蹋自己一次？

朱郭密會 莫非暗盤交易

朱立倫宣布以徵召方式產生候選人，並未決定以民調決定提名人選，郭台銘卻為己謀而公然踢館，要國民黨再次為他量身打造一套辦法。面對這個不講究誠信原則，眼中只有自己利益與方便、隨意更改遊戲規則的自大狂，國民黨不要忘了上次的教訓，即使決定以民調作為提名依據，推出一套民調辦法，但只要郭台銘認為規則對他不利，就會製造諸如：是否全民調、黨員意見是否納入、手機是否納入，以及民調結果是否為唯一依據等爭執，故意製造混亂，藉此混水摸魚。

郭台銘一貫不尊重他人，不受制度約束，行事霸氣而霸道，與國家領導人應有的人格與休養格格不入。姑且不論他在中國大陸擁有龐大資產，能否全然自主，也無論他盤根錯節的企業關係能否做到利益迴避，即以他歷來的言行而論，可確定他絕不是一個成熟練達的專業政治人物。他也承認自己是政治生手，不僅從政準備不夠，轉型更為不易，國民黨若貿然提名他參選總統，必將狀況連連，後果難以捉摸。

郭台銘2019年對國民黨造成極沉重的傷害，如今又想利用國民黨，但朱立倫只輕描淡寫，肯定郭台銘是藍營重要的資產，也是中華民國重要的資產，並未排除招納的可能性。媒體報導郭台銘赴美前曾密會朱立倫，難道兩人有什麼暗盤交易？國民黨真的想再被郭台銘糟蹋一次嗎？