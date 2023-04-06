進入4月，在福建省三明市清流縣賴坊鎮姚家村的千畝櫻花園裡，片片櫻花已落下，迎來滿山的翠綠，鑲嵌在這座「中國綠化苗木之鄉」的青山綠水當中。

這座櫻花園的主人簡文通來自台灣新北，今年77歲。眼下，他正忙著給櫻花園鋤草、施肥和育苗。隨著今年初櫻花園迅速走紅網路，前來向他採購櫻花苗的訂單增加了許多。「很多外地客商前來考察，商洽合作。」

今年2月左右，在簡文通的櫻花園裡，30萬株櫻花樹競相綻放。滿山遍野盛開的櫻花，吸引遠近遊人紛至沓來，於深山之中邂逅粉色花海。

「櫻花園附近兩三個鄉鎮的飯店，中午吃飯的時候都排不到位置，尤其是清流的民宿酒店和飯店，是營業到最晚的。」截至今年3月初，簡文通的櫻花園吸引遊客20萬人次。

「從網上瞭解到清流賴坊櫻花園，立馬跟團過來旅遊體驗一番，到了這裡後果然沒讓我失望，櫻花園很美，設計得很有層次感，景區內各項服務也很完善，回去後我會向親朋好友推介清流。」從江西來的遊客廖先生留下了這樣的評價。

櫻花已成為當地的一張燙金名片。在2023福建櫻花文化旅遊節暨漳平市第十二屆櫻花文化旅遊節開幕式上，官方推介了福建十大浪漫櫻花打卡地和十條賞櫻線路，簡文通的櫻花園就名列其中。

簡文通與清流櫻花園的機緣，始於一場特殊的展會。2011年11月，簡文通受邀到三明參加海峽兩岸林業博覽會。瞭解到當地優厚的惠台政策後，在台灣種了30多年櫻花的他決定「登陸」發展。

次年1月，簡文通到了清流，開始打造集櫻花培育、種植、休閒觀光、鄉村旅遊開發為一體的農業綜合開發示範基地。「這裡和新北的緯度、氣候相似，清流的天氣稍微冷一點，更適合種植櫻花。」簡文通說。

初到清流，簡文通花了約一年的時間找場地和育苗。通過「引進+培育」模式，他引進台灣先進櫻花種植技術，自主研發培育出紅粉佳人、香水櫻（初美人）、陽明山櫻等18個優良品種。

起初，簡文通的櫻花園是一片荒地，「土地比較貧瘠，怎麼種也種不活」。簡文通說，當地台港澳辦、清流台灣農民創業園等部門瞭解到有關情況後，積極協調專家上門「問診」；他也一路鑽研，攻堅克難，最終越種越多，從最初的3600株櫻花樹，發展到現在30萬株。

簡文通的千畝櫻花綻放，蔚為壯觀。（雷朝良/攝）

其間，當地有關部門還幫助簡文通協調解決了櫻花種植用地問題，並扶持其完成了觀光步道、櫻花觀景台、觀景亭、停車場、溝渠路、節水灌溉系統等配套設施建設，使櫻花園的生產生活設施不斷完善，遊客接待能力進一步提升。

因為工作原因，簡文通與妻子分居兩岸，為了表達對妻子的思念。在櫻花種植的過程中，簡文通發現了一種顏色特別艷麗的紅色櫻花品種，並將它們種成一個愛心的形狀，以表達他對妻子的愛意。不同櫻花品種，花期不同，而這片「愛心林」會最先盛開，紅得似火，花期一過，綠色的樹葉掛滿枝頭。此時，周圍其他粉紅色的櫻花品種朵朵綻放，粉色花海中，那一片綠色的愛心林格外亮眼，特別的愛就體現在這細節之處。

如今，簡文通已建成2000畝櫻花種植基地，其中包括300畝櫻花種苗培育基地和1700畝櫻花觀光園。這個賞櫻勝地也有了福建省規模最大、數量最多、品種最全、花期最長的「四最」特色，更是兩岸情誼的結晶和清流台灣農民創業園發展成果的見證。

不只是自己扎根清流山區種櫻花，簡文通的兒子和兒媳婦也從台灣到了清流。「準備讓他們學習管理櫻花園」，簡文通說，隨著生活水平的提高，顧客對於觀賞性盆景的需求越來越大。除了銷售櫻花苗木，未來還計劃把櫻花做成盆景，讓它走進千家萬戶。（雷朝良/福建）

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