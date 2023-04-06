美國總統拜登（Joe Biden）去年8月簽署《晶片和科學法案》（CHIPS Act）後，美國商務部終於在今年3月初制定了申請補助的遊戲規則，將以直接資助、聯邦貸款、貸款擔保等形式發放逾500億美元，這是美國聯邦政府幾十年來首度對單一產業給予最大資金補助，凸顯華府對於美國生產鏈過度依賴外國製晶片的擔憂。

美國商務部要確保所有的補助，都會用在美國本土及晶圓廠投資上，而且之後還可以拿回超過補助的價值，所以要求半導體企業必須符合其制定的遊戲規則才有資格提出申請。

根據拜登政府提出的新規定，要求接受美國納稅人稅金補助的半導體廠，在中國及其他受關注國家或地區的擴產要受到明顯限制，包括14奈米及更先進邏輯製程、18奈米及更先進DRAM製程、及128層以上3D NAND製程等產能擴增不能超過5％，成熟製程產能擴增不能超過10％，限制時間長達十年，同時限制與相關實體進行聯合技術研發。

再者，新規定也要求接受補助的半導體企業提交商業機密。雖然以美國政府角色來看，要求企業交出商業機密不是新鮮事，但此次商務部要求分享部分超額利潤，所以申請補助企業就必須提交包括晶圓產能、利用率及投片量、良率表現、銷售價格、營收預估及現金流量等資料。

美國政府給予半導體業的390億美元補助十分誘人，但相關規定中要求提交的資料，已明顯干涉私人企業運作及商業機密。韓國三星電子及SK海力士表明會再思考是否申請補助，台積電董事長劉德音也在日前參加台灣半導體產業協會（TSIA）會員大會時表示無法接受部份要求，會再與美國政府進行溝通。

拜登政府當初提出晶片法案並給予半導體廠商補助，主要是希望能提高美國當地半導體產能，進一步帶動當地就業機會，但對於有意提出申請補助的半導體廠商卻又一步一步設下重重限制，讓業者「拿五毛，要還一塊」，等於是加倍奉還。

這種一手給糖一手拿棍子的手法，確實很有美國政府的談判風格。只不過，交給美方的商業機密一旦外流，將會對企業造成毀滅性損失，是否真的需要為了一時的補助金而擔負如此高昂的機會成本，包括台積電在內的半導體企業的確應該慎重考慮以免得不償失。

然而隨著美國封鎖中國半導體產業的範圍擴大，被形容是對中國降下「矽幕」（silicon curtain）。美國目前已將中芯在內的中國業者列入黑名單，禁止包括應用材料在內的美國半導體設備商出口至中國，日本政府在3月底亦宣布將在出口管制清單中新增23項半導體製造設備。業界也指出，荷蘭近期亦會禁止艾司摩爾（ASML）對中國銷售成熟製程的深紫外光（DUV）曝光機。

未來全球半導體生產鏈一分為二，中國及非中國的兩極化發展，加上美國將半導體產業扣上國安的大帽子，台積電到美國設廠明顯是有地緣政治及國際政治上的考量。而台積電創辦人張忠謀日前與《晶片戰爭》作者米勒對談時曾提及，在美國設立同製程同產能的晶圓廠，成本會比在台灣設廠超過5成，所以當美國提出補貼方案，以及思考全球通膨壓力，再加上台灣政府意圖深化與美國關係，台積電在內的台灣企業很難不申請補助。

中國是全球最大終端消費市場，也是全球最大半導體市場，但美國主導半導體關鍵設備及材料，國際政治的影響力遠遠超過中國，想要在美、中兩大國的晶片戰中偏安一隅，目前來看已是不可能的事。台灣半導體產業本來就是立基於美國技術發展到如今規模，如今的地緣政治風險考量下，靠向美國陣營的態勢明確，一旦申請補助後就是拿人手短，未來將更難繼續在中國投資爭取在地商機。

過去幾年因為疫情關係，半導體生產鏈數度出現斷鏈危機，美國政府開始介入後雖然試圖主導產業發展，但企業與政府之間仍因談判而取得最佳化的平衡，這次美國晶片補助雖附加許多爭議性的要求，但應仍有不小的談判空間。所以，企業經營者理當回到公司治理的初衷，儘管在美國設廠投資已無可避免，但還是要盡最大努力爭取合理待遇。當然，台灣政府也不能置身事外，應該協助業者向美方據理力爭，才能確保企業利潤及股東權益不受地緣政治的影響。