在「蔡麥會」前夕，我國防部4月5日晚間發布消息，當天中國海軍「山東號」航母編隊，經過巴士海峽進入西太平洋，展開首次航訓，距離台灣東岸鵝鑾鼻僅200海里左右，接近美菲軍演敏感區域。由於時機敏感，引發我方高度關注。

「蔡麥會」醞釀期間已引起中共政治與軍事的激烈反應，前一天總統府發出新聞稿強調蔡總統人在美國與國內國安單位召開視訊會議，嚴密掌握整體區域情勢。國防部長邱國正今早在立法院證實，正高度密切關注「山東號」航母編隊最新動向的事態發展。（先前筆者於3月11日尚青論壇》大膽預測：共軍反制「蔡麥會」的圍島鎖台行動乙篇投書，是否今年北、南部戰區海軍會提早進入，必須關注。）另日本防衛省統合幕僚監部5日公布，中國海軍052C型驅逐艦長春號/150，4日經日本與那國嶼與台灣之間水域北上（請參考4日》蔡麥會成形 共軍增兵不只警告而已）。

總統蔡英文出訪中南美洲，回程過境美國，於加州時間4月5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員，在洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）進行閉門會議。麥卡錫強調，台美間「必須加強經濟合作，尤其是貿易和技術方面。美方必須繼續軍售台灣。」另外，他目前沒有任何計畫要訪台，但這並不意味他未來不會。

中國「山東號」航母/舷號17，係中國以烏克蘭「瓦良格」號航母（現為「遼寧號」）為基礎仿製，成為中國大陸首艘國產航母。2013年11月間開始在大連造船廠建造，2019年12月17日服役於南部戰區海軍，部署於海南亞龍灣第二航母基地。

從中國南部戰區海軍「山東號」航母2019年底成軍迄今，大約3年多，每一次出海執行訓練任務期程約半個月就返港，並逐步取得「山東號」各項訓練科目認證。推斷今年1月間與1艘055型驅逐艦以及3艘驅護艦、艦載機等完成總驗收後，3月下旬遭國外商業衛星發現「山東號」航母離開駐地碼頭，往巴士海峽前行。因此，先前筆者推測4月1日共軍卡-28艦載反潛直升機4架次，頻密地在台灣西南國際水域上空進行反潛任務，可能就是在為「山東號」航母編隊開闢南海經巴士海峽之安全航道。6日我國防部公布，5日共軍卡-28艦載反潛直升機現蹤於接近我防空識別區南南西邊緣，確定擔任航母編隊前沿水下反潛任務。

另日本防衛省統合幕僚監部6日9點多罕見立即公布，共軍「山東號」航母與054A型護衛艦/573、901型綜合補給艦查干湖號/905等三艘經巴士海峽進入西太平洋。

依中國海軍首艘「遼寧號」航母任務為試驗性質為主，以實際訓練過程驗證與修改各項操作程序、並編製手冊、「遼寧號」航母去年完成上下半年遠訓目前進船塢定保、以往「遼寧號」航母的編組等情況觀之。此次「山東號」航母編隊成員經日方確定者有「山東號」航母、054A型護衛艦柳州號/573、滿載排水量4萬8千噸901型大型綜合補給艦查干湖號/905等三艘動向。然依據「遼寧號」航母編隊往例成員，我方可能還需注意，周邊是否還有駐海南三亞亞龍灣第九驅逐艦支隊所屬之055型萬噸級驅逐艦1 或至2艘、052D型驅逐艦1或至2艘，總數為5至6艘才構成中遠程防空、反艦、反潛之航母編隊屏衛。

因此今年度可能是「山東號」航母與編隊在遠洋的磨合期，以取得在西太平洋遠海訓練作戰能力。由於，先前有訊息獲知，「山東號」航母艦上有部署軍用無人機，因此遠訓科目除了進行航母編隊各項防空反艦反潛、艦載機起降等科目演訓之外，可能將無人機協同訓練科目列入。由於「山東號」航母編隊進入西太平洋遠訓時間，以及編隊有大型綜合補給艦隨行，遠訓時間可能長達一個月，期間接近並含跨美菲兩國將於4月11日至28日在菲律賓各地舉行「並肩作戰」聯合演習，相信也引發美軍高度關注中國航母編隊動態之外，編隊內有配備遠距對陸巡航導彈的055型驅逐艦，將可成為對美國駐關島與菲律賓展示軍事威懾力度。

最後，中國「山東號」航母編隊在西太平洋或菲律賓海進行遠航訓練期間，依往例「遼寧號」航母在前述海域，以及接近台灣東部海域等訓練之經驗，我方可能要注意中國東部戰區海空軍兵力、轟-6機群、軍用無人機等，是否在「山東號」航母編隊遠訓期間分經宮古海峽、巴士海峽進入西太平洋與渠等進行聯合訓練。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※