馬英九最近回大陸祭祖，所經各地言必稱「中華民國」，睹物思親，且常墮淚。在他即將返台前夕，更提「一中」之說；此說一出，蔡政府氣急敗壞，給予譴責乃至痛駡。對此，筆者甚為不解，蔡政府如此反應，究竟所為何來。

按照馬之「一中」，應是含蓋三個「中」的解釋，它包含有「中國」、「中華民國」和「中華人民共和國」成分，而不管哪個中國，套句蔡政府最新的用詞，它都沒有「置喙」的餘地。

先說「中國」。它存在於地球已逾千年，無人不知，無人不曉。再說「中華人民共和國」，它是當前統治大陸地區的執政者，世界上有188個國家承認它，比只有13個國家承認的蔡政府更具知名度和影響力。三說「中華民國」，在蔡政府眼中，它是個「外來政權」，君不見蔡總統今番出訪，名義上是「台灣總統」，固與「中華民國總統」風馬牛不相及。

基於以上論述，實在找不到這個政府為啥要聞「一中」而跳腳的原因所在。在蔡政府眼中，一直以來都視「一中」如蛇蠍、如雞肋。所以每當大小選舉，中共就成了它的提款機，只要喊一聲「反中」，這是「阿共的陰謀」，就可以「票源廣進」，賺取中間選民的青睞，也就不惜口是心非的喊出什麼「中華民國台灣」，或是什麼「台灣，它的名字叫中華民國」，這種不倫不類的叫法，用意只有一個，就是以為可以暗渡陳倉，掩蓋天下人的耳目。

馬上就要大選了，「去中、反中」一定又會是民進黨的選舉主軸，所以他們一聞馬英九的「一中」就群起而攻之，乃在可以理解的範圍之內。只是屆時將有一句口號，可能是民進黨所不能自圓其說的，這個口號就是「台灣是個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國」。這個時候，假如提醒民進黨「台灣是個主權獨立的國家，在美帝的庇護下，它的名字叫做中華民國」，請問蔡政府敢這樣大方大聲的叫出來嗎？

全世界有近200個國家，大如美利堅，小如諾魯，它們都有一個屬於自己國家的國名，唯獨台灣的國名，可以「初一十五不一樣」。馬英九到處講「一中」，蔡英文到處說「台灣」，其中的尷尬悲涼，真是鬧劇，也是悲劇，難道不值得我們深思嗎？

（作者為退役少將）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※