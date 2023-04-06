美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心「美台關係工作小組」主席歐布萊恩建議台灣應當仿效中東歐國家作法，對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，大陸就可能重新評估是否侵台」。不久前美國主要智庫傳統基金會明確指出，中美之間的冷戰已經打響。歐布萊恩的說法其實不在於凸顯美國有多麼關心台灣，而是完全顯露出美國人的陰狠狡詐，在挑撥台海兩岸之間的矛盾衝突，讓台灣成為美國的先遣犧牲部隊迎戰中國解放軍，美國則可坐收漁利。

美國槍枝氾濫是世界有名，尚未全民皆擁有槍枝時，槍械暴力便造成每年數萬人死傷、兒少也深受其害，如全民都擁有槍枝，傷亡人數可高達數十萬人，對社會治安有無法評估的災難，為何美國明知因槍枝氾濫所苦，卻要台灣以AK47武裝全民，豈非藉保護台灣之名，實施其毀滅台灣之實。

美國華府頗具影響力的智庫傳統基金會在3月28日發布報告表示，美中之間已打響新一輪冷戰，美國必須清醒地面對現實，動員全社會的力量來迎戰中國大陸威脅。傳統基金會的報告說，冷戰有不同的形式，這場冷戰與上一場冷戰截然不同，中國大陸是一個不同於蘇聯的對手。顯然美國已經非常害怕中國大陸的迅速崛起，因為中國已經威脅到美國的世界霸權地位，美國必須動員一切來對付中國的威脅，而台灣則是美國最好操控的工具了。

台海兩岸是同文同種的華人，2019年，為紀念《告台灣同胞書》發表四十週年，中共總書記、國家主席習近平發表電視講話，呼籲兩岸和平統一，提出中國人不打中國人。在骨子裡，兩岸都不希望戰爭，大陸不想打、台灣也不想打。而這其實讓美國很憂心，美國希望兩岸越鬧越好，兩岸統一對美國來說簡直是災難，因為美國將失去亞洲最有利的對華操弄基地，美國要將台灣變成軍火庫、地雷島，用意不是要保護台灣，而是要以台灣人做為免費的傭兵為美國打仗。

台灣「媚美」政客們，如接納美國全民皆兵，全民都擁有AK47槍枝的建議，真能使大陸卻步不敢收復台灣，其想法太過幼稚天真，因為民族的統一是民族宿命，無可避免，況且兩岸相隔只有180多公里，如果大陸狠下心，單以火箭炮足以把台灣打成稀爛，造成人民更多的傷亡，這豈非正中美國毀滅台灣的下懷。

歐布萊恩建議台灣政府教全民使用武器，他說「如果有數百萬人都會使用AK47步槍，就可嚇阻中國大陸入侵。」歐布萊恩的荒謬言論引起許多爭議，很多人都不禁興起「到底美國有多希望台海發生戰爭？有多希望台灣人民都捲入戰爭？」的疑惑。過去馬英九執政時期，兩岸和平交流、台海一片平靜，從來沒有聽過會有兩岸開火或中共侵台的論調。一直到2016現在民進黨執政後，竄起的分離意識讓現在執政者直接否定「九二共識」，加上美國等西方國家的推波助瀾，導致兩岸關係出現緊張，「中共可能侵台」的說法不斷從美國人口中說出。

黑心的美國以及他的跟班們如日本、英國等，這幾年來再三釋放「哪一年中共可能攻台」、「台海是全世界可能爆發戰爭的熱區」等言論，有的甚至危言聳聽，還說「台海兩岸可能今年就會打起來」，把台灣人民搞得惶惶不可終日，也對大陸產生敵意。我們可以說，如果台海真的發生戰爭，就是美國人主導出來的下場。美國人的惡毒其實早在世界其他各地顯現出來，台灣人不早日覺醒還傻傻的任由美國擺佈，下場就是另一個阿富汗、烏克蘭、伊拉克。

台灣兩岸如爆發戰爭，美國真如拜登所說會出兵保護台灣？或者只是讓那些抱美國大腿的政客們，更加相信美國唯命是從而已，但總總跡象顯示美國不可能派兵保護台灣，如烏俄戰爭是最好的證明，美國只在背後提供武器，不敢直接派兵參戰，前美國眾議院議長裴洛西，不敢取最短的途徑經南海，反而拐一個大轉彎，多費幾小時才進入台灣，雖派雷根號航艦名為保護裴洛西的安全，卻遠離不敢駛近台灣，故美國所謂派兵保護台灣，只是麻醉那些「媚美」的政客們，藉以加速掏空台灣，間接引發台海戰爭削弱大陸的國力。

美國總統拜登跟其他白宮官員、將領，近年來頻頻表示，如果中共侵台，美國一定會派兵介入。但是，根據美國民調顯示，46%的美國人反對派地面部隊援助台灣，日本民調更有高達7成4的民眾反對自衛隊介入台海戰爭。美、日民調顯示，台海戰爭一旦爆發，台灣就只有自求多福一途，現在的執政者卻跟台灣人說不可以懷疑美國，更不可以懷疑日本。美國其實就想推銷武器給台灣，讓台灣人成為美國的免費傭兵，台灣傭兵還要自己花錢買武器，而且還是向美國貸款買武器，天底下竟然有這麼黑心惡毒的國家，還有這麼愚蠢的執政者對美國唯命是從。

為什麼美國等一干的西方國家要不停散佈台海戰爭論？原因無他，就是想利用台灣做為打擊中國崛起的先鋒部隊，美國一邊說中共會攻打台灣，另一方面則強力向台灣推銷武器。當歐布萊恩提議台灣應全民學AK步槍時，美國國防部長奧斯丁則在國會，證實美方有個所謂的「老虎小組」，每月、甚至每周討論提供援台軍售。對照歐布萊恩與奧斯丁兩人的說詞，台灣人是否就應該明白美國再三散播中共可能侵台的目的與用心了？

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