連假的國旅熱潮，讓許多小吃、商圈或飯店人潮和訂單爆滿，大家終於甩開過去疫情籠罩的陰霾。各家商號，無不卯足全力，端出最好商品和服務，接待出遊的旅客。但卻有人惡意打擊國旅士氣，讓業者們感到心寒又無奈。

一則4月4日PTT討論「去南部發現國旅真的貴！」，竟能在昨日衍伸成七、八篇內容相仿的網路新聞，且以「標題殺」的方式稱到台南玩2天一夜噴1萬3，在網路上引起熱議，業者間的群組也全都炸鍋，紛紛討論刻意帶風向操作。

PTT原始貼文中，該網友表示自己到台南玩，「兩天一個人花了1萬3」，其中包含高鐵來回2700元、共享運具租金2650元、租機車600元、飯店5000元、飲食2000多元。細看全文均未透漏於何時訂房、住於何處、品質如何，僅能稱是個人感受陳述。未料該文在未經媒體詳細查證下，竟然被大篇幅轉載報導，且用「標題殺」的方式，把台南國旅貼上昂貴的負面標籤，刻意攻擊台南。

其實若據該網友所稱，一萬三的花費當中光是在通勤費就佔了4成。再者，其住房價格，可能是太晚訂房所致，在平價房型售罄下，只能訂到高單價的房型。而該文的留言中，不少網友也紛紛建議，包含提早訂房作相關遊程安排，或是不要計時租車，是可以有再節省的空間。

消費者若要玩得滿意又划算，除了上網爬文、預先做功課，也可以洽詢合法的旅遊業者，或是向當地政府觀光主管機關諮詢。以台南為例，不少業者都有加入相關公會，且密切跟中央和地方政府合作，可提供行程安排建議。此外，若因此產生消費糾紛，也可以到各縣市消保官申訴，捍衛個人權益，也有助於保障當地國旅業者的品質。但該文未明確提出任何消費申訴，顯示這篇文章純粹是個人主觀感受而已。

由此可見，純屬個人心得的PTT貼文，經媒體人為擷取且未充分查核之下，逕自將一萬三的花費做成新聞標題，無疑是「標題殺」的操作手法。這樣的操作，是刻意帶風向攻擊台南，也是打擊國內觀光旅遊的士氣，更突顯媒體的失格與墮落。身為國旅從業人員，除了呼籲媒體要自律、勿任意炒作，也要跟聰明的消費者說，切莫被這種不懷好意的風向文給呼攏，絕大多數店家跟業者，均願意挺身捍衛國旅品質，給消費者最佳的消費體驗。

（作者為台南旅遊業者）

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