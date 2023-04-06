郭台銘匆忙提前自美回台召開記者會，深深一鞠躬向國民黨人道歉，也大聲地喊出他要參選2024總統大選，郭這麼急切地召開記者會，究竟劍指何方？確值一探。

一、站上山頭起義。3月底郭台銘匆忙出訪美國，許多人就在猜他所為何來？日昨又匆忙趕回台灣，馬上在機場過境旅館召開記者會，向國民黨人致歉，並宣告他要參選2024總統大選。

郭台銘這個動作，說穿了，就是趁侯友宜民調大幅下滑，聲勢趨弱之際，快速登上山頭振呼，先一步站上國民黨徵召的山頭。讓社會大眾知道，國民黨徵召人選包含他，不是只有所謂最強母雞而已。而這個動作的背後，若沒有國民黨核心高層的力挺與首肯，郭會做嗎？

報導指出，郭出訪美國之前，朱立倫去郭家拜訪郭台銘，出國在即，不可能談其他事，從郭急回宣告參選，顯見出國前的郭朱會，觸及郭記者會的談話與動作，應該是想像得到的事。是以，郭站上山頭起義，不難想見其堂奧，國民黨的大選之作，正式啟動，後續將熱鬧可期。

二、逼侯友宜表態。用郭台銘宣告參選大位，逼侯友宜上梁山，表態是否參與總統大選，應該是貼切而直指核心的判斷。侯友宜遲遲不表態是否參選，急死許多支持者，也讓黨內當權者，不知他葫蘆裡賣甚麼瓜？

而侯自己也因為久拖不表，民調大幅下滑到墊底或倒數幾名，正在欲振乏力之際，郭出手表態參選，並說「如果侯友宜民調比他高，他就支持幫忙侯參與大選。」這個說法是兩面刃，也就是如果郭民調比侯高，侯也必須支持協助郭參選。

而就當前侯民調難振不穩之時，郭此刻以參選逼侯表態，亦不難想見國民黨當權派，不無予人暗地給力郭台銘，讓侯知難而退，或一再遲滯不前，久拖自然耗力，終致無力可參選。

三、最強母雞恐將易位。郭台銘起義之後，若能取得國民黨人的諒解（在國民黨當權派協力拉抬下，不難排除此困阻），重新回復黨籍，排除參選困阻，國民黨最強母雞就是郭台銘，並就此帶領諸小雞展開競選之役。

2024是一場選舉戰役，也是兩岸牌與美國牌的對弈，郭台銘匆促訪美返台，昭告各界他參選的決心與意志，即表示國民黨最強母雞，正在換位的拉鋸中徘徊，侯友宜若不即刻表態參選，最強母雞之尊，恐將易位。

而郭台銘宣告部署之勢，亦是在正告民進黨，郭才是最有戰力的母雞，賴清德最大的敵人是郭不是侯，此乃郭台銘，弱侯警賴的一箭雙鵰之計，侯友宜可有對策？若何轉危為安？這都是大計，無得拖、鬥、和，只有即戰一途。

郭台銘已出手，三箭既出，道理和現象都在其中，有為者，迎箭抗之，沒有退卻之心，只有前進之力。成也侯友宜，敗也侯友宜，冷暖自知，點滴在心。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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