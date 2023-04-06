幾隻蒼蠅聊天：

蒼蠅甲：那些自稱是人的動物，非常小氣，我們吃他們一點點東西，不到九牛一毛，甚至不到百牛一毛，他們就很生氣的，把我們趕走，還想辦法打死我們。

嫌我們髒

蒼蠅乙：他們不是小氣，怕我們吃他們的東西，它們嫌我們髒，說我們身上帶有細菌。

蒼蠅丙：哼！說我們髒，他們才髒死了。他們整天說仁義道德大話，實則天天都在做傷天害理的事，他們嘴上、手上都沾滿了細菌。

蒼蠅丁：你說的沒錯，你看他們剛完成了九合一選舉，好多很髒的人，不都高票當選了嗎？

相親相愛

蒼蠅甲：奇怪！選民不是都很聰明嗎？為甚麼每次都有很多混球當選呢？所以，說人很聰明，這話是很有問題的！你看我們蒼蠅，雖然沒有選舉，但我們日子卻很好過，不愁吃，不愁穿，發現有好吃的，大家一起去，真是相親相愛。

蒼蠅乙：說到相親相愛，人比我們差多了。他們號稱熱愛和平，但是一天到晚，你打我，我打你，你看俄羅斯打烏克蘭，烏克蘭近1000萬人逃難到歐洲。死傷無數，哀鴻遍野。好慘唷！這個世界如果沒有人，該多好呀！

叮在牠們頭上

蒼蠅丙：你說的對極了，世界上如果沒有人類，那會是世外桃源。你看最兇暴的獅子老虎，吃飽了，也就睡在那裡，不惹任何人。有時我們叮在牠們頭上，牠們也不會發怒。換了人類，就不是這樣。

我們只要叮在那裡，他們看到了就要判我們死刑。而且還發明蒼蠅拍子，更方便打死我們。用蒼蠅紙引誘我們去叮在上面，集體死亡，想起人真是可恨的動物。

蒼蠅的命不算命？

蒼蠅丁：他們對我們動輒判死刑，但是他們卻主張廢死，許多作惡多端，人人恨之入骨的罪犯，他們卻不判死刑，有一男子公寓縱火九死五傷，曾四度判死刑，但最後仍改判無期徒刑，免死。你說笑話不笑話。另外判了死刑的也不執行，顯示他們多麼愛惜生命，那我們蒼蠅的命就不算命嗎？

蒼蠅甲：沒關係，人不要覺得他們了不起，現在他們被新冠肺炎搞得七葷八素，全世界確診6.5億人，已經死了近700萬人。我們將來多弄點新冠肺炎病毒給偉大的人類嚐嚐，讓他們都死光光，他們就知道我們厲害了。

蒼蠅當總統

蒼蠅乙：他們都死光了，誰來選總統呢？我來選，蒼蠅當總統，絕對比人好。大家趕快去找新冠肺炎，充分供應人類需要。哈哈！

最後蒼蠅們集體歡呼，要聯合世界上其他被人類欺壓宰殺的各種生命，幹掉可惡的人類，世界光明在望！世界光明在望！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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