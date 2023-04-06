蔡總統於美西時間5日會晤眾議院議長麥卡錫，會後共同發表談話。台灣媒體宣稱，蔡總統創下台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，是台美外交重大突破。把蔡麥會說成台美外交重大突破，完全是民進黨政府的大內宣，欺騙對國際政治無知的台灣民眾。

第一，蔡英文是中華民國總統，把蔡說成台灣總統不倫不類，除了滿足台獨心態，毫無意義可言。而且美國官方定調蔡此行是「非官方」、「私人性質」的過境，不是訪問。堂堂中華民國總統被美國如此貶抑，還算是外交突破嗎？

第二，把美國眾議院議長列為美國政壇第3號人物，也是自我吹噓。因為眾議院議長只是立法機關首長，屬於民意代表，在美國三權分立的制度下，對政府行政權毫無置喙之權力。尤其對於美國外交事務，毫無決策權。蔡總統以外國元首身分會晤麥卡錫，只能就空泛的議題各抒己見，對於台美實質關係毫無影響。

第三，蔡總統與麥卡錫會晤，會不會改變國際現勢？會不會促成美國出兵保台？能否為台灣帶來實質利益？答案全是否定的。如此的結果能算外交突破嗎？

台灣媒體炒作蔡麥會，是因為蔡總統執政後在外交上一敗塗地，尤其是宏都拉斯日前與我斷交，更使蔡總統灰頭土臉。此行出訪中美洲僅存的邦交國已經無法引起國人的關注，只好藉過境美國蹭熱度。炒作蔡麥會反而凸顯蔡政府在外交上已經一籌莫展。

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