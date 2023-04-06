位於中美洲的瓜地馬拉，是台灣的邦交國，也是蔡英文一行這次「民主夥伴共榮之旅」的第一站。在3月31日至4月2日的三天兩夜訪問期間，台灣代表團受到了瓜地馬拉政府的熱烈歡迎。瓜地馬拉總統賈麥岱在政治上表達了對台灣最堅定的支持，接待方面給予台灣代表團最隆重的歡迎，外交禮遇極高，幾乎將蔡英文作為個人朋友，熱情程度溢於言表。

蔡英文到達瓜地馬拉時，受到高規格的歡迎。瓜國禮賓司長登上飛機親自迎接。瓜國外長布卡羅等候在機梯旁並陪同蔡英文步上迎賓紅地毯接受禮兵致敬。瓜地馬拉總統賈麥岱隨後在總統府舉行隆重的軍禮歡迎儀式並以國宴款待蔡英文。除此而外賈麥岱還向蔡英文授勳，贈予蔡英文至高無上的「金質五火山大十字勳章」，這是瓜國政府用以表彰對區域整合具卓越功績的國家元首級勳章。

賈麥岱的言行顯示他是台灣的鐵桿朋友。他挺台灣的言論讓台灣代表團歡欣鼓舞，激起一陣陣掌聲。蔡英文對賈麥岱的回應是，台瓜邦誼堅如磐石，如咖啡香醇。希望台瓜邦誼永固，「3000年也不為過！」

賈麥岱對台灣是「唯一且真正的中國」的表達宣示了瓜地馬拉的「一中」立場，或者叫瓜國的「一中」版本。如果拓展一下，可以推導出瓜國「一中」版本的三段論：世界上只有一個中國，台灣是唯一的中國，台灣是真正的中國。瓜國的「一中」甚至可以簡縮為更短的一句話：台灣是中國。

不過賈麥岱台灣是「唯一且真正的中國」的真心表白可以說是「拍馬屁拍到了馬蹄子上」。對蔡英文來說，聽到賈麥岱的「一中」論述是不是有些如鯁在喉難受之感，咽也不是，吐也不是。咽又咽不下去，吐又吐不出來。

蔡英文的難受在於賈麥岱的「一中」立場是出於真誠之心的討好之說，但卻不是自己心裡願意聽到的。蔡英文心裡想的不是「一中」，而是「一台」，或者是「一中一台」。 「中華民國」只是穿在身上擋風避雨的外衣，獨立的台灣才是其心心念念。

蔡英文的難受還在於瓜國的「一中」版本和大陸堅持的世界上只有一個中國的「一中」原則有異曲同工之妙，區別在於誰是中國的合法代表的認同。1971年之前，聯合國認為中華民國政府是中國的合法代表，中華民國占據聯合國的席位。1971年之後，聯合國認為中華人民共和國政府是中國的合法代表，中華民國被中華人民共和國取而代之。如今世界上大部分國家都承認中華人民共和國政府是中國的合法代表，只有瓜地馬拉等少數國家還認為台灣政府是中國的合法代表。但是目前的台灣政府既不願意代表中國也不願意被中國所代表，而是巴不得和中國徹底切割開來。如今瓜國說台灣是「唯一且真正的中國」，讓蔡政府哭笑不得。

蔡英文的另一個難受之處還在於瓜國的「一中」立場呼應了馬英九執政時海峽兩岸各自表述均堅持一個中國原則的「九二共識」，而「九二共識」卻是蔡英文政府的最大忌諱。在馬英九的眼中，一個中國就是中華民國。馬英九在近日的大陸之行中多次提到中華民國，並通過「前總統」、「百十二」的詞語巧妙地將中華民國在大陸的歷史和在台灣的歷史連接了起來，暗示著中華民國沒有被徹底推翻，迄今還活著。馬英九在大陸對「一中」的宣示意外地在遙遠的中美洲得到了回應，瓜地馬拉的「一中」表述為馬英九的「一中」宣示碰巧提供了佐證，證明了中華民國不僅存在於過去，仍然存在於當今。

目前與台灣有外交關係的國家僅剩可憐的13個。邦交國裡如此公開力挺台灣，如此高調為台灣站台，發聲高呼中華民國台灣萬歲，對台灣政府表現的如此深情依依，也只有瓜地馬拉總統賈麥岱。

不過賈麥岱對台灣的友好恐怕還摻雜有其他因素。他是瓜地馬拉的總統，瓜國的國家利益包括商業利益在對外交往中是必定要考慮其中的。另外，瓜地馬拉身處拉丁美洲，美國在其背後施加的影響也不容小覷。路透社4月2日的署名文章提到，瓜地馬拉前外長認為，由於美國對瓜國腐敗指控造成了兩國關係的緊張。而瓜地馬拉和台灣保持友好關係也是為了緩和瓜國和美國之間的關係，是討好美國的一種方式。瓜地馬拉政府正試圖通過提供瓜地馬拉作為移民羈押地、將其大使館遷往耶路撒冷、支持烏克蘭、引渡毒販，並繼續成為台灣的盟友，來重建與美國的橋樑。

作為台灣的友邦，瓜地馬拉挺台灣還能挺多久呢？是3000年還是3年還是3個月呢？瓜台關係真的是堅如磐石嗎？

現任總統賈麥岱的任期今年就要結束，瓜國的憲法規定總統只能任期4年，所以賈麥岱無法參加下一屆總統競選了。瓜國總統大選已於3月27日正式開始，6月25日將要舉行第一輪投票，如果需要的話8月20日將舉行第二輪投票。屆時新當選的瓜國總統是不是遵循賈麥岱現行的外交政策，繼續挺台愛台，還是像瓜地馬拉的鄰居宏都拉斯新選出來的總統那樣棄台灣而轉投大陸的懷抱？有誰知道，有誰能做出保證呢？

根據網上的信息，目前報名參加瓜國總統大選的候選人有20多位，民調比較靠前的大概有6、7位。其中來自右翼保守政黨「勇氣黨」（Valor）現年55歲的女候選人Zury Ríos值得關注，她搭檔的副總統候選人來自「統一黨」（Unionist Party）。目前她在好評度（25.1%）、最受歡迎度（19.1%）和勝率(23.4%) 都暫時領先其他對手。Zury Ríos的外交主張現在還不得而知。目前所知的是她和現任總統賈麥岱所屬的政黨不同，賈麥岱來自「前進黨」（Vamos）。瓜地馬拉對台政策是否有變化，再等幾個月就會見分曉。

比較讓人奇怪的是，蔡英文4月2日剛剛結束對瓜地馬拉的訪問。4月底賈麥岱又要回訪台灣，到台灣和蔡英文再次見面。賈麥岱任內還要最後一次來台，空手而來恐怕不會空手而去吧？是不是蔡政府又需要準備空白支票簿了？

順便說一下，瓜地馬拉的總統官網上至今在多處仍然顯示著「中國（台灣）」的字樣，如「瓜地馬拉與中國（台灣）的友誼堅不可摧」；瓜地馬拉尊重中國（台灣）的主權和領土完整」等等。不知網頁的中文翻譯是不是大陸團隊的作品？

（作者為多倫多退休教師）

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