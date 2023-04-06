台灣留學生早期被問到「你是哪一國人」，直覺反應是中國人、少數會說台灣人，也有聽來三條槓的「來自台灣的中國人」。念碩士時，校園只有中國同學會，轉念博士，已經有台灣同學會。台僑也有台灣同鄉聯誼會與台灣同鄉會之別，異於老華僑。還好當時中國才開放不久，留學生不多，不會混淆。

其實，外國人並不清楚中華民國（ROC）與中華人民共和國（PRC）之別，國人到歐陸旅遊，偶而檢查護照會碰到菜鳥而虛驚一場。我有一回到馬爾他發表論文，主辦單位告知落地簽證，移民官員看到護照上的China興師問罪、不得其門而入，幸好大會派人趕來機場救援，花錢消災了事。

倒是近年海外網路訂書時生困擾，有些書商的電腦軟體設定，往往在地址標籤上的台灣後面自動加中國、甚至「中國的省分」（Province of China），不免有被意淫的感覺。有時候包裹會被寄到對岸去周遊，輾轉收到時紙箱已破，最壞的情況是不知伊於胡底，徒呼奈何。

30年來，國家認同一直與政黨認同、國家定位、甚至族群認同交織。大體而言，民眾多兼有台灣人及中國人的認同，細問下去，有些人「既為台灣人、又是中國人」，不少人「既為中國人、又是台灣人」。萬一只能二選一，台灣人的選擇逐年攀升，儼然只能與中國人做政治認同對決。

問題是，不管台灣人或中國人都是既含混又歧義的名詞。最狹義的台灣人是閩南人、擴大指本省人，廣義的是所有2300萬人。中國人也有各種詮釋，最廣義的是血緣文化上的漢人、華人，國際上則指14億中華人民共和國國民；有些台派堅持台灣沒有外省人、只有中國人，也就是將他們排除為外國人。

有一回，我陪同層峰訪問巴拿馬的台灣村，小朋友搖著中華民國國旗高呼Chee-na（支那），百思不解，原來是China的西班牙語念法。蔡英文總統出訪，瓜地馬拉總統說「台灣是唯一且真正的中國」，綠營可不能怪罪表錯情，畢竟人家當年建交的中國是ROC、還沒有PRC。

前總統馬英九回鄉祭祖，援引《中華民國憲法》增修條文及《兩岸人民關係條例》，主張台灣地區與大陸地區都是中華民國的領土，聽來「一國兩區」，又有點像是「九二共識」的新瓶舊酒。至於「台灣是中國不可分割一部分」，乍聽之下是附和「一中原則」，未嘗不可理解為貼身防守。

馬英九在對岸說「兩岸人民同屬中華民族」、「我們都是中國人」，綠營調侃他是「最後一個中國人總統」、撻伐為「中華民族主義的囚徒」。難道這些側翼忘了，蔡英文在擔任陸委會主委時說過「我是中國人」，上台後又誓言「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」？

孫中山先生當年倡議「驅除韃虜、恢復中華」，創建中華民國後改弦更張包容性的中華民族，符合現代民族國家的理念。不管中華民族或中國人，難道不可視為日耳曼民族或盎格魯－撒克遜人的平行位階？如果說「民族是想像的共同體」，一些人嘮叨不休「有唐山公、沒唐山嬤」，沒有平埔族血統者又怎麼辦？

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）