中東地緣政治劇變，沙烏地阿拉伯與伊朗3月宣布恢復邦交，居中斡旋的是中國，而不是美國，接著石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）突然宣布減產原油，市場預估國際石油價格將重回每桶一百美元，對通膨嚴重的歐美國家而言，無疑雪上加霜。OPEC+減產石油，代表與美國對抗賽局的形成。

沙伊和解 中國角色受關注

沙烏地阿拉伯是美國在中東地區僅次於以色列的戰略夥伴，但沙國王室對於美國盛氣凌人，批判沙國壓迫人權感到不滿，特別是拜登總統在競選期間以「賤民」藐視沙國王儲沙爾曼，沙國難以釋懷。果然，去年6月拜登首次中東訪問，在沙烏地就踢到鐵板，拜登希望沙國增產原油，遭到冷淡回應，空手而還。

「美國提供安全保證換取低價原油」的鐵律已經鬆動，沙國不再視自己為美國的「安全附庸」，而是獨立自主的區域力量。而中國長期以來全方位經營與中東地區關係，強化與區域內所有國家的關係。習近平去年12月訪問沙烏地受到最高規格接待，與沙爾曼簽署《全面戰略夥伴關係協議》，兩國企業簽署了34項投資協議，涵蓋綠能、資訊、雲端、交通與建築等領域，價值高達300億美元。最近沙國石油巨擘沙烏地阿美石油公司投資大陸3項石化產業計畫，這種整合政治、外交及經濟的緊密關係，美國已難以動搖。

另一方面，前美國總統川普於2018年退出伊朗核協議，對德黑蘭政權實施最高層級的經濟制裁，拜登就任後沒有導正川普的錯誤，在與伊朗敵對、毫不信任情況下，美國在沙烏地與伊朗間根本無法扮演任何角色，中共趁虛而入。在伊朗總統萊希2月國是訪問中國大陸後，沙烏地與伊朗達成復交協議，中國能成為和平締造者的角色也要拜美國之賜。

在全球關注的烏克蘭戰爭中，中共外交部於2月提出《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，包含12點主張，其中第3點為「停火止戰」，呼籲「盡快恢復直接對話」，以便「最終達成全面停火」。包括美國在內的西方國家表達反對或懷疑立場，認為是偏袒俄國的單方面建議。

中共的公正性與信用及12點主張的可行性受到質疑，但在目前列強中，中共仍是可被烏克蘭與俄羅斯共同接受的調停者，而美國則招來根本無意停戰，只想不惜一切代價，利用烏克蘭戰爭一舉擊垮俄國的罵名。

美國興戰 不利其領導地位

今年適逢美國入侵伊拉克20週年，美國在阿富汗、伊拉克、利比亞等國的軍事行動固然推翻了獨裁政權，但並沒有達成中東地區民主化、自由化的崇高理想，反而各地烽火不斷，成為恐怖主義的溫床。如何終止烏克蘭戰爭，及防範新的軍事衝突發生將挑戰美國的領導地位與權威，以目前形勢分析，顯然對美國並不有利。

美國整合盟邦與夥伴組成反中聯合陣線，確實獲致相當成效，如美、日、澳、印的「四方安全對話」（QUAD）、「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），但美國已喪失了過去的絕對主導優勢，特別是威懾策略只強調安全、軍事層面，忽視經濟力量，成為嚴重的破口。

在印太地區，美國拒絕申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），而以「印太經濟架構」（IPEF）替代，明顯是次於CPTPP的方案，許多東南亞國家更認為是「小兒科」。他們需要美國的安全保護，也需要中國大陸市場與投資。

據非正式統計，全球有120多國的最大貿易夥伴是中國，其中包括台灣、日本、南韓、俄羅斯、烏克蘭、沙烏地阿拉伯等，無形中增加了中共在地緣政治中的槓桿操作力量，也是美國圍堵中共捉襟見肘，世界主要國家領袖絡繹不絕訪問大陸的主要原因。

全球權力結構正處於轉型階段，拜登政府將中共定位為「生存威脅」，但全球戰略家一致認同，最符合全球共同利益的是在公平條件下激烈競爭，而非你死我活的零和博弈，若美國仍無法體認現實，中共對重塑世界秩序將擁有更大的發言權與主導權。