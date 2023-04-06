馬英九率團登陸祭祖與交流，自始就充滿濃烈的政治味，應該是行前設計好，也與中國大陸通了氣的演出。這份政治味聚焦在兩岸關係的定位。

在4月2日與湖南大學學生交流中，馬英九說了一段話：「中華民國憲法增修時，中國是兩個部分；同時在中華民國的《兩岸人民關係條例》第二條有定義什麼叫做台灣地區，什麼叫做大陸地區。前者就是台、澎、金、馬，大陸地區就是台澎金馬以外的領土。所以不論是在台灣，在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國。我們是台灣地區，你們是大陸地區。我知道在大陸的1982年的憲法前言裡面也有講，台灣是中國不可分割的一部分，所以這個事實很清楚。」

馬英九同時用到兩岸的憲法論證「兩岸同屬一個中國的事實」，既然兩邊的憲法都是論證的基礎，就沒有「一中各表」，而是「一中共表」或「一中同表」，國民黨的「一中各表」顯然只是「一中共表」或「一中同表」的部分集合，顯然馬也清楚，單邊片面的「一中各表」在大陸是沒有穿透力的，是蜉蟻撼樹。這也同時反映出了中華民國與中華人民共和國皆只是政權，不等於中國的事實。不知道馬是否察覺這中間的差異與問題？

馬英九曾經說過「互不承認主權，互不否認治權」與「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」這樣的命題，顯然與4月2日的發言有本質上的差異。

如果「兩岸同屬一個中國」是事實，兩岸之爭就不該是主權之爭，而是中國主權的代表權之爭，不該有「互不承認主權」的話題；如果真正認為，兩岸「在中華民國憲法上都是屬於一個中國」，那就是還存在統治正當性之爭，是國家發展模式之爭，是人民生活方式與世界觀之爭，這是台灣方面特別是國民黨必須坦誠面對與解決的課題，與「互不否認治權」等於承認對方的正當性是相互矛盾的。不知道馬英九是否察覺到此矛盾？

國民黨自李登輝以來就喪失了對兩岸問題本質的正確理解與定位，主要的關鍵在於對「主權」概念的誤用，動輒以「堅持或捍衛中華民國的主權」面對大陸當局，結果迷途失道，犯下了兩岸論述的大錯；「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」這種論調，或「中華民國在台灣」，淪為民進黨之「中華民國台灣是主權獨立國家」的馬前卒與轎夫，陷自身於民進黨跟班的困境。

主權概念來自於《西發利亞和約》（Peace of Westphalia），是一個國家對其管轄區域的人民、領土所擁有的至高無上的、排他性的政治、立法、司法、行政的權力。有憲法學者將此權力切割成「對外高權」與「對內高權」兩部分，就本質與歷史源流而言，「對外高權」才是第一義，所謂的「排他性」是針對外國干涉而言。

「對內高權」在統一的國家內部無所謂排他性的問題，只有在分裂國家才出現不同政權之間統治權力與區域管轄的排他性，但排他的對象在國家主權範圍內部，不在外部，與對外高權之排他性的本質與層次不同。若國家復歸統一，這種內部不同政權的排他性就會消失。然而，國家的主權範圍始終巍然不動地存在。

是故，不能以國家分裂時不同政權之間具有「彼此」排他性的權力作為國家主權。也就是說，拿「對內高權」（實際上是不同的統治權，不是國家內部的唯一，就不能說是最高，就不可能是國家主權）等同於國家主權是說不通的，不符合事實基本面，必犯論述上的大錯。

馬英九登陸之行曝露了國民黨在兩岸關係上只有矛盾口號，沒有合實合理論述的窘境，面對2024大選，國民黨應趕快回歸事實基本面，加緊進行內部路線大辯論，重建攻守俱佳的兩岸論述，否則前景堪虞。

（作者為自由撰稿者）