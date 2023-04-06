近期以來，中國「1.5軌」外交全速運轉，先有中國發展高層論壇、「投資中國年」活動，再有博鰲亞洲論壇。多國領袖、高官、大企業CEO、學界重量級人物雲集中國。

大陸國家副主席韓正會見了蘋果、匯豐、太古等負責人，大陸商務部長王文濤會見了高通、奔馳、雀巢等巨企高官。大陸國務院總理李強在會見各國人士時指出，無論國際形勢如何變化，中國都將堅持改革開放、創新驅動，為亞洲和世界經濟增長，帶來強勁動能。

官方外交同樣熱絡，各國領導人、外長，企業組織負責人絡繹於途，不知是巧合還是默契，就在這個當口，海外雲遊了近兩年的阿里巴巴馬雲，3月底，突然現身杭州，並宣布重大變革，阿里巴巴將一分為六，啟動獨立上市，消息傳出，資本市場為之大振。

馬雲的回歸，一眾國際企業大咖齊聚中國，再加上各國政要的密集訪華，合起來共同傳達了一個重要訊息：中國經濟將重新啟動，並將引領全球經濟再出發。

從2020到2022的過去3年，包括中國在內的全球經濟好似被按下了「暫停鍵」，原本運行尚稱順暢的全球經濟，被幾個突如其來的巨大變數撞擊得暈頭轉向：新冠疫情、俄烏戰爭，加上越演越烈的中美矛盾與鬥爭，還有近期爆發、方興未艾的西方金融風暴，真不知這個已按下3年的「暫停鍵」將伊於胡底、停到何時，幸好就在這個關鍵時刻，中國活了出來，而且還是以面貌一新的全新陣容，向這個充滿了不確定與風險的世界，釋放了令人振奮、期待的既確定而又強力的訊息。可以這樣看，這或將是中國經濟又一次的再出發，而且將是一次無論意義、重要性及影響都超越以往的再出發。

1978年，為了突破困境，鄧小平的中國做出了大膽決定，摸著石頭過河走向改革開放，勇敢地朝市場經濟的大方向，出發。

1989年，因左、右路線紛擾爆發了天安門事件，經濟停頓3年之後，鄧小平展開九二南巡，說「要警惕右，但主要是防止左」並強調「發展才是硬道理」，明確繼續改革開放大方向，再出發。

2001年，經過長期論證評估，中國又做出一個大膽決定：加入WTO，徹底走向開放，與全球全面接軌，跟以往不同，這次出發，明顯有了更大的底氣與信心。

2008年，美國華爾街信貸風暴引發世紀金融海嘯，索羅斯驚呼「百年一遇」並非誇張，因應失當卻有極大概率重現1930年代的經濟大恐慌。美金融當局被迫採取QE量化寬鬆貨幣政策，但迫切需要第二大經濟體中國支持，為了全球也為了中國自己，中國決定同時擴張，中國作為中流砥柱，折射的是中國更強的信心與更大的責任感。

這一次，在全球按了3年「暫停鍵」且西方仍現紛亂之際，中國再度吹響的經濟再出發的號角，以中國巨大的實力、能量與決心，號召全球政商各界增進共識，加強合作，共同促進世界經濟復甦。

這一次再出發，意味著中國不再潛龍勿用、韜光養晦了，充滿了信心要見龍在田，利見大人了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）