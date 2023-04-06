郭台銘終於按捺不住，宣告將參加國民黨內總統候選人的徵召初選了。郭台銘4年前宣告退出國民黨後，已經不是國民黨人了，能否參加國民黨的黨內初選，儘管有朱立倫和連勝文背書，是否合於黨章，恐怕不無疑問。但是，這是國民黨內的家務事，他們自有一套說詞。

郭台銘的宣示，主要有三點，一是強調不能再讓民進黨執政，這是許多藍營選民的共同心聲；二是對他過去負氣出走，且惡言批判國民黨為「迂腐政黨」，公開鞠躬道歉；三是強調如果初選未能過關，一定全心全力支持出線的人（侯友宜）。這點非常重要，因為當年就是他不甘心失敗，因此憤而撒賴使潑，遂使得韓國瑜大敗虧輸，企業人誠信第一。

國民黨目前的局勢顯然落後於民進黨，郭台銘此時的表態，對大局的影響猶未可知，但肯定會在反綠選民中掀起波浪。2020的大敗，其實有個非常關鍵的時間點，那就是韓國瑜訪美之行。此時的郭台銘，雖已開始布局，但始終未作鮮明的表態；而韓國瑜挾持著高雄市長勝選的餘威，在訪美過程中造成轟動，回台後就力排眾議，逕自宣布參選。如果郭台銘早幾日宣布參選決心，就未必會出現兩雄相爭的尷尬局面。

如今的局勢，竟有點類似於2020年，眾望所歸的侯友宜，一直盤旋在「侯侯做代誌」的宣言中，從沒有正式的表態，這使得許多支持者眼見賴清德聲勢扶搖直上，從憂心憂得，逆轉為離心離德，擁侯聲勢，減弱不少。而郭台銘此次「先下手為強」，率先表態，竟又是重蹈了2020年的覆轍，接下來的紛爭，恐怕未必會比2020年失色，國民黨是否來得及化解？

國民黨的徵召，想來決勝者就在郭、侯兩位之間，但兩人鹿死誰手，恐怕還很難斷定。平心而論，郭台銘的「道歉」，是頗嫌姍姍來遲，而且，他所道歉的對象，除了國民黨、選民之外，似乎更應對韓國瑜鄭重而發，並尋求體諒及認可。

對財務已然山窮水盡的國民黨來說，撇開郭台銘自身的爭議，如其至今仍為政治素人、未有國民黨籍，以及當年韓國瑜之爭的陰影等，國民黨的最大考量，恐怕還是基於以下幾點：

首先，郭台銘直截的宣示要「下架民進黨」，這是符合反綠陣營的理想的，其次，以郭台銘雄厚的財力來說，無論未來他能不能代表國民黨出線，都會對總統大選、立委選舉的龐大經費有所挹注。

另一線生機是，由於郭台銘與柯文哲的交情與默契，如果是郭台銘出面，則「藍白合」的機會應可水到渠成；而即便是侯友宜眾望所歸，郭台銘也應該可以履行諾言，以「藍白合」的方向，助成侯友宜的總統之路。

儘管如此，這幾點考量，雖可略有助於國民黨的2024，但郭台銘當初做得太狠、太絕，整個「霸道總裁」的風格，完全凸顯無遺，而且得罪的人既多又廣，「民主」二字，對他來說，恐怕也未必就如他所宣示的一般，尤其是他是否會履行信諾，以他的行事風格來說，如果僅僅是虛晃一招，那國民黨的下場，就將比「賠了夫人又折兵」更悽慘了。

有關這點，未來國民黨的後續處理將會如何，恐怕就是最重要的關鍵了。究竟誰將代表國民黨出馬，不但考驗著國民黨高層的智慧，也考驗著選民的智慧。

（作者為退休大學教授）