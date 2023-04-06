4月5日凌晨巴拿馬籍長榮海運2800 TEU級全貨櫃輪長鵬輪（Ever Boomy）於菲律賓馬尼拉港外泊地，遭遇海盜襲擊，儘管目前長榮海運證實此事，且強調並無人員傷亡，亦無財物損失，同時更不影響原訂船期；但此事非同小可，政府應當嚴肅看待妥善應對。

首先本案為何是由長榮公司率先證實，其實原因相當簡單；在當前資訊社會，人人都開自媒體，因此一旦發生意外事件，各項影像資訊早就被當事者散播。換言之，就是長鵬輪上海上工作者四處發送，誠然在當時不免是為了四處求救，或飽受驚嚇事後向家人報平安，此乃人之常情無可厚非。

但從另個角度來看，政府業管權責機構與部會，卻未積極應對主動處理，實在讓人不解。長鵬輪船籍註冊係在巴拿馬，並不能算是我國籍貨輪，但只要招致侵害當事者具有中華民國籍，我國就應認真處理絕對不能漠視此項海盜襲擊事件。

海盜係屬於國際社會人人得而誅之的萬國公罪，在《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）第100條至第107條，對於國際社會各個成員應以何種立場與方式看待與處置海盜行為，都有明確規範。特別是本次海盜襲擊事件是發生在菲律賓馬尼拉港外泊地，事關該國能否妥善應對海盜威脅之治理能力，更會影響我國周邊海域治安與航運保險費率，甚至衝擊航運服務成本。

政府要以更宏觀思維來面對問題，千萬不能等閒視之，坐視菲國海域海盜侵害航運活動！

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