眾所矚目的「蔡麥會」5日在美國加州舉行，中國大陸雖表示要「採取堅定措施」，但麥卡錫在蔡總統過境時會晤，絕沒有以眾院議長身分專機訪台那麼敏感。依據比例原則，大陸雖有動作，也不會有像去年裴洛西訪台那麼大規模的軍演。關心台海和平的國人應可鬆口氣。

事實上，蔡麥會雖被媒體炒得火熱，其實並沒有太多看點，因為照表操課，大家都在扮演各自的角色。這樣說吧，如果沒有蔡麥會，蔡總統過境美國之行還能看嗎？宣稱「台美關係史上最佳」的政治人物將被狠狠打臉。已經延後訪台的麥卡錫如果連蔡總統過境美國都不見，那「美國支持台灣」豈不成為笑話？

大陸也一樣，蔡麥會必須有所回應。但馬英九赴大陸的掃墓之行已平衡了台灣民意，在中山陵展示「和平奮鬥，振興中華」 的墨寶，諭示海峽兩岸仍有和平統一的前景。如此對蔡麥會的回應，意思到也就夠了。

但如果分析細節，將蔡麥會置於美中競爭的框架來看，就會發現美中關係已有微妙變化。反映到台海，和之前台灣被喻為「地球上最危險地方」的緊張，將不再一樣。

首先，蔡麥會時程合理的安排，應該是在蔡總統去程時過境紐約。因為離華府的國會山莊近，能參加的議員多，不至像現在只有18位與會，也不會與眾院外委會主席率團訪台的行程衝突。加州舉行蔡麥會，看起來並不像是事先安排，更像是臨時彌補；「蔡麥不會」在美、台都難以交代。何以如此？應該與白宮意願有關。白宮現階段似無意激怒大陸，以爭取高官訪華或至少通個電話。

其次，麥卡錫的談話較預期溫和，並沒有嚴厲批中。他強調與蔡總統會面並不是要升高美中緊張關係，而是要展現對台灣人民的支持，中國沒有必要採取報復行動，而應該與美國溝通。麥卡錫的態度同樣印證美國對華策略正在調整。

這代表什麼？我們注意到之前不斷預測大陸侵台時間表的論述正從美國慢慢消失，代之而起的是習近平現在無意侵台的推論。麥卡錫在記者會上被問及大陸可能武力侵台時，強調的是溝通與和平。美國變了，不再推銷戰爭論或者攻台論，被質疑「把台灣烏克蘭化」的積極教戰，似乎只有前高官還在宣揚。

我們也注意到中國大陸以「和平論」作為對外政策主軸的趨勢。這不僅表現在成功推動沙、伊復交，以及推動俄、烏和談上，也表現在對馬英九掃墓之行的開放態度。大陸對這位「中華民國前總統」的禮遇，超出預期。

我們樂見形勢往這方向發展，正如前文指出：關心台海和平的國人應可鬆口氣。美中競爭緊張趨緩，兩岸關係也將有機會和緩。只要政治人物能夠真正以台灣人民利益為重，而不是自己的政黨利益。理解抗中與保台，並非等號，備戰與避戰，也絕不衝突，才能將台海和平，掌握在自己手中。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）