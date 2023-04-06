郭台銘表態選總統，這對早把侯友宜視為假想敵的綠軍而言，將可在「敵人的敵人是朋友」邏輯下，利用「捧郭抑侯」戰術，提前瓦解藍軍最強候選人。換言之，國民黨的徵召，將在綠營高度滲入的情況下，湧現大量虛實難分的輿論及民調。此刻的侯友宜，顯然不再有空間慢條斯理地「高築牆、廣積糧、緩稱王」。

郭台銘說，他要為4年前離開國民黨道歉，而現在能否被徵召在於民調的呈現，拜託大家接到電話要表達「唯一支持」。無論藍營的撕裂傷痕，是否能因廉價的歉意而彌平，可以肯定的是，這席話聽在綠軍耳裡確屬天下掉下來的禮物。

在綠軍策略性圍堵下，侯友宜的聲勢雖已不再一枝獨秀，但從各方呈現的民調而論，他依舊是現階段藍軍最強王牌。因此，對賴清德來說，2024的優先假想敵始終都是侯，從綠營中央及地方民代，搭配親綠媒體鎖定他狂轟猛炸的姿態來看，就能獲得印證。

因此，如果2024延續執政是民進黨的戰略目標，那麼眼前最重要的戰術，就是盡可能將侯友宜打到報銷。而若「有人」能協助讓侯提前退出賽局，當然是何樂而不為。

尤其，對手的敵人，往往就是朋友。預料民進黨在檯面下，勢必將把郭台銘視為極具功能性的「友軍」，藉此製造內鬥、深化矛盾，讓藍軍陷於新仇加舊恨的內憂外患；即便最終國民黨仍由侯友宜出線，這段時間的紛擾，實也足以埋下重演2020分裂的伏筆。

或許，在郭台銘宣布參選前，侯友宜還能有時間「侯侯做代誌」；但隨著情勢轉變，若再不起身主導議題戰場，恐讓自己陷於被提前殲滅的危機。