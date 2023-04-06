美國眾議院議長麥卡錫率同跨黨派議員5日與蔡英文總統正式會面，「重大外交突破」、「美台友好關係歷史高峰」等歌頌之詞隨之而起，而真正負責外交政策制定與執行的拜登政府卻忙於風險管控，為「蔡麥會」降溫、淡化，台美關係終究無法跳脫美中台三邊關係框架，一場外交盛會無法改善台海安全形勢，也不會扭轉美中共管台灣命運。

無法改善台海形勢

在全球媒體關注下，蔡英文與麥卡錫及18位美國跨黨派議員在洛杉磯雷根圖書館會面，就美台關係而言確屬創舉。但任何象徵性效應往往是短暫的，去年8月時任眾院議長裴洛西堅持訪台，也被台灣吹捧為重大突破，今天各界記憶猶新的是中共大規模實彈軍事演習及「第4次台海危機」，不到8個月，裴洛西已被麥卡錫取代，民進黨仍在複製同樣的「突破」，只是場景轉移到美國本土。

無懼中共的壓力，麥卡錫堅持與蔡英文會面，傳達國會跨黨派支持，並公開承諾將會信守義務，必須予以肯定與感謝；但在現實面，缺乏實力為後盾的口頭承諾或象徵性動作往往不會嚇阻中共脅迫，反而引發反制行動，不利於台海和平與穩定。據報導，中共已自5日起展開聯合巡航巡查專項行動，主要範圍在台海中北部；「山東號」航艦5日穿過巴士海峽，航向台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓，也可能為軍演先期準備；另外大陸外交部、全國人大外事委員會、中共中央台辦和國防部接連發表聲明，批判蔡英文「過境竄美」，並宣示中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

基本上，中共反制的規模與強度要綜合美中台三邊關係現狀、相關地緣政治事件、蔡麥會細節等因素決定。在成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗恢復邦交後，大陸國家主席習近平應會持續強化和平形象，法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩訪問大陸、馬英九訪問大陸降低兩岸人民敵意，以及沒有必要因蔡麥會與拜登政府攤牌等因素，專家預測，中共這次反制行動可能不會超過去年8月的環台軍演。也有專家評估裴洛西訪台剛好給中共藉口，執行規畫已久的升高對台灣軍事脅迫行動，再加上麥卡錫密切配合蔡英文，也不排除以後訪問台灣情況下，中共沒有理由不採取強硬行動。

外交突破泡沫破滅

民進黨這次短線操作，以為說服麥卡錫以洛杉磯會面取代訪問台灣，可突破在美國本土會晤政壇人物層級，而中共也不至於會有過激的反應。相形之下，拜登政府就有高度的危機意識，並精確掌握情勢，積極進行風險管控，對蔡英文過境及蔡麥會低調再低調，重申是私人、非官方性質，符合美國一中政策，更重申不支持台灣獨立。

拜登政府冷處理，一方面安撫中共不要以此為藉口做出過度反應，同時警告台灣不要過度渲染，以免重演裴洛西訪台風暴。在蔡麥會後，國務卿布林肯仍不放棄危機處理，呼籲北京不要以過境為由，採取任何行動加劇緊張局勢，改變現狀，就是對台海安全的高度憂慮，民進黨卻仍沉浸在外交突破之中。

嚴格來說，美國國會兩黨一致挺台舉世皆知，麥卡錫大張旗鼓率領眾院「中國特別委員會」主席蓋拉格等抗中大將集結洛杉磯，除了升高支持台灣的聲量與姿態，也有其國內政治考量，要彰顯他們比拜登政府更反中，也更愛台灣。英國廣播公司BBC報導，「蔡麥會：台灣陷入被愛死的危險嗎？」美中關係處於建交以來最低點，此時蔡政府外交操作一旦過了頭，將危害台海安全與穩定。

過境外交已成為台灣突破孤立的主要外交工具，「民主夥伴共榮之旅」是蔡英文任內第7次、1994年以來台灣元首第29次過境美國，每次美方待遇及中共反應都不同。目前美國正全力促成拜習通話及布林肯訪問大陸，中共強烈反對台灣「倚美謀獨」，美國虛化、掏空一中政策，在這個大環境下，無論會晤裴洛西或麥卡錫，民進黨的外交突破泡沫都快速破滅，最後還是回到美中共管原點，這些都有脈絡可循，只是民進黨視而不見。