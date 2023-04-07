高雄市長陳其邁日前就美國眾議院議長麥卡錫於美國會晤蔡英文一事表達所謂的感動，並就麥卡錫和蔡英文會面，所直接導致北京發動反制性措施「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」表示無法接受。陳其邁的言論表面上合情合理，更因陳其邁於民進黨內位於接班梯次前列的立場，有其政治需求，想爭取及討好更多綠營選民的支持，但陳其邁的心靈雞湯，當然有值得商榷之處。

台灣因歷史、文化及地理等諸多先天條件的複雜因素，導致始終存在其特殊性，而民眾不分藍綠儘管各有立場和觀點，但基本卻也充分體現意識和認知台灣的特殊性。陳其邁認為看見蔡英文和麥卡錫雙方成功會面，就像守在電視機前為台灣選手喝采，並因此感動。但是，蔡英文身為中華民國總統，理應比任何人都更加重視規避台灣潛在的風險和危險，蔡英文卻逆其道而行。自前議長裴洛西訪台後，民進黨為了選舉更加堅定配合美國鷹派，挾持台灣走抗中的道路。

從大環境的視角看，美國因中國崛起而呈現集體歇斯底里的焦慮與躁動，台灣在美國政客心目中的地位，理所當然會在此種脈絡下水漲船高。陳其邁所說的台美關係寫下歷史新頁，以及蔡英文如何提高台灣能見度和國際地位云云，關鍵問題在於蔡英文與麥卡錫見面，並無法為台灣利益帶來實質性增長。不僅如此，無論蔡英文早先見的裴洛西，近日見的麥卡錫，或即便見到副總統賀錦麗、國務卿布林肯乃至總統拜登，對台灣都只是象徵性宣傳卻沒有實質利益。

美國需要台灣，因為美中對抗的結構下，台灣是美國挑撥北京敏感神經最能輕易刺激其激烈反應最有效的棋子。因此，無論蔡英文見或不見美國高層，都不會影響台灣之於美國的重要性。然而，對於風險不願採取謹慎負責的態度，不斷測試北京紅線的結果，對台灣並無實益。如果美國真的具備足以壓制北京的絕對實力，別說是麥卡錫，拜登基於政治需求，可能也會願意和蔡英文會面。

但是，就算將來台灣總統能見到美國總統，蔡英文能見到拜登，除了逼迫北京採取極端異常強烈的特別軍事行動外，對台灣並無任何實質的好處。烏克蘭總統澤倫斯基不僅見了拜登，也見到歐洲如英國、法國、德國等領導人，更在聯合國發表演說；但烏克蘭總統風光無限的個人秀，卻無法遮掩烏克蘭徹底崩潰並陷入看不見終點的戰爭的事實。如果澤倫斯基採取的抗俄保烏路線的結局，是蔡英文採取抗中保台路線的極致典範，下一個烏克蘭就是台灣航向的終點。

陳其邁刻意強調「台灣就是台灣，我們不是中國的一部分」，但是口號永遠只是口號。如果陳其邁和蔡英文有心落實，就應該將口號變成具體實踐的法理行動。同樣的，澤倫斯基主張並深信烏克蘭能順利加入北約和歐盟，也得到拜登同意烏克蘭加入北約的親口許諾，但烏克蘭最終即便變成戰場，烏克蘭卻依然無法加入歐盟，更無法加入北約。不僅烏克蘭如今無法加入，未來也做不到。

諷刺的是，陳其邁強調和平與區域穩定至關重要，但是蔡英文和民進黨如今及未來不斷配合美國鷹派的政治表演，卻正是威脅台海和平與破壞東亞區域穩定最危險的變數。同時更是含美國在內，國際諸多有識之士反覆表達對於台海安全感到深切憂慮的根本原因。台灣無比珍惜民主和自由，但民進黨在台灣真正落實的卻是民主和自由等所謂普世價值的雙標，包括對於法治和人權的踐踏。

當北京採取反制措施進行聯合巡航檢查，陳其邁主張中國片面的升高台海情勢，造成區域緊張，並認為中國要負起所有責任。政治口水當然完全無助於改善台灣的現實處境，烏克蘭也曾屢屢無視俄羅斯的核心利益和關切警告，最終導致俄烏戰爭的悲劇。

陳其邁身為民進黨未來可能的領導人，應該先學習當一個負責任的政治人物。台積電被迫赴美建廠，大幅減損台積電的收益，更嚴重傷害台灣的核心利益。而台積電被強押到美國，不知道算不算陳其邁所說的疫情後世界變化劇烈，全球供應鏈重組，台灣被世界高度關注，也被高度需要？

（作者為財團法人民意調查文教基金會祕書長）

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