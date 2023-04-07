去年選舉某段期間，高雄屢傳水域浮屍事件，造成民心一片惶惶，憂心莫非民生凋敝，自殺已成市民痛苦生活的日常。彼時尚有人緩頰稱落水浮屍並非就一定是自殺，甚至反譏甫剛尋獲的浮屍未待司法相驗釐清如何證明是輕生，分明是選舉的政治操作。

此等議論言猶在耳，豈料今夕清明前後又一陣「浮屍大爆發」。清明節前媒體方才報導沿海近一個月發現20具浮屍，報導後數日各地陸續再傳憾事。有關於此，內政部長林右昌在立法院備詢給出的答案是：「9名本國籍、7名越南籍，本國籍為落海或輕生，越南籍跟偷渡案件比較有關，但無證據顯示與人口販運相關。」

林的落海輕生說，以及沒證據是人口販運說，兩大說法可謂是重重打臉去年反譏高雄浮屍如何自證是輕生的暴論者們。不禁教人感嘆，是否是為掩飾執政無能之故，因此必須讓這些無辜浮屍的死輕如鴻毛才行。

內政部長林右昌的說詞明顯無法信服於民不說，前內政部長徐國勇竟也幫腔反指馬英九時代幾乎年年浮屍超過百具。但前後兩位部長都沒說的是，在蔡英文執政任內全台溺水淹水自殺及自傷人數，各年度明顯比馬時期增加，民國108年348人、民國109年316人更是紀錄15年來唯二突破3字頭的歷史最高年度。如此看來，近年全台浮屍顯著增加，顯然與蔡政府執政產生高度關聯性。

執政不力粉飾太平向來是自古皆然，端看蔡政府終日夸言經濟史上最好、國民生產總額屢創新高與人均GDP的超日趕韓，西部海岸卻是具具浮屍，猶如東非索馬里海岸的恐怖翻版，綠營執政者豈能卸責脫罪於民？

千年前杜甫有言道：「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，諷刺執政敗壞造成嚴重的社會矛盾。今日台灣的「權門名利腐，岸上浮屍多」，簡直不遑多讓，有過之而無不及！

（作者為自由撰稿者）

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