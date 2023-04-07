駐巴西聖保羅辦事處組長王之化本年3月跳樓輕生，遺孀俞惠敏寫公開信給外交部長吳釗燮申冤。外交部表示將深入調查。

駐匈牙利代表劉世忠日前參加其子學校活動，擺攤販賣台灣美食，把國旗當成桌巾，食物、飲料就置放在國旗上面。外交部表示尊重駐外館處提升台灣能見度的用心與作法。

此兩起互不相干的事件，卻指向同一個問題，就是外交部內部管控不當。

王組長輕生的真正原因尚待釐清，但發生此等憾事外交部難辭其咎。外交人員的工作特性是必須長年離鄉背井派駐海外。雖然目前交通發達，通訊便利，但身在異鄉難免在有事時出現情緒波動。外交部在派任駐外館長時，就應該切實提示，駐外館長就如同大家長，不但要帶領部屬戮力工作，也必須要能維護團隊和諧，隨時關切同仁心理狀況，適時排憂解難。

劉代表並非職業外交人員，出任駐匈牙利代表屬於政治任命。政治任命的駐外館長，雖然「政治正確」，卻往往欠缺外交人員應有的專業素養。以至於駐日本代表謝長廷遭人譏諷為「助日代表」，更引發2018年駐大阪辦事處處長蘇啟誠自縊身亡事件。

外交人員的最高使命是維護國家利益。國旗是國家的象徵，也是外交人員必須極力保護的對象。

2010年1月12日，海地發生大地震。我駐海地大使館遭震完全坍塌，大使館的國旗及旗桿應聲倒地。海外工程公司派駐海地的張總經理見狀，立刻將國旗收起，摺疊妥當親手交與筆者，充分展現對國旗應有的崇敬。

將國旗當作桌布雖然算不上是大逆不道，但終究殊欠妥適。外交部是駐外館處的上級機關，理當適時指導糾正外館行止。外交部對國旗當桌布事件，竟然表示尊重駐外館處提升台灣能見度的用心與作法。顯然有違職守。

猶記得2021年駐德國代表謝志偉不但在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照貼上臉書，更續在臉書上公然指稱：「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因，因為我們一邊舉一邊吐血」！

針對謝志偉的言行，外交部發表聲明，表示青天白日滿地紅國旗是我國的國旗，也是台灣人民生命共同體的表徵。謝代表在其臉書轉發相關看法，屬於個人觀點抒發，不代表官方立場闡述。外交部的說詞是明顯的欺人之詞。現職外交人員公開發言，尤其是政策性議題，就代表政府，沒有所謂的個人觀點。

當時立法院外交及國防委員會曾發函外交部，要求謝志偉返台報告「台德關係之發展與未來展望」。但是外交部長吳釗燮表示謝志偉不必返國，備詢將由吳部長承擔。外交部一再護短，不肯深自檢討，外館行為荒腔走板，甚至釀成悲劇，也就不足為奇了。

（作者為前駐海地大使）

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