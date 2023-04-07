蔡總統前往中美洲兩邦交國訪問，及過境美國紐約與洛杉磯的行程即將結束。民進黨政要紛紛發表談話，賴清德聲稱「出訪是蔡總統任內努力開拓台灣外交空間，提升台美關係」；麥卡錫在與小英見面時聲稱蔡總統是「台灣總統」。甚至有民進黨議員指出「麥氏及許多國會議員挺台，就是美國兩黨的重要共識，在國際情勢一片大好情形下，正是拋棄中華民國的重要時刻」。

小英總統任內共斷了9個邦交國，打破了總統民選之後的紀錄；同時她已出訪過7次，明年5月交班前再出訪的機會微乎其微，現在是該把工作重點放在勤修內政了。此次出訪蔡總統雖然獲得不少掌聲，但所招致的批評也不少。蔡總統在各個訪問國家或城市，言必自稱「台灣總統」，這個稱謂套句柯文哲常說的話，就是「感覺怪怪的」！

的確是怪怪的，因為蔡總統宣誓就職時面對的是中華民國的國父，誓詞內容是就任中華民國總統，她所領的薪資也是中華民國政府所給予，怎麽到了國外我們的國名就「走鐘」了？基於蔡總統在國內也習慣地稱她自己的國家是「台灣」，而民進黨官員也總是將「台灣」掛在嘴上，這種與事實大相逕庭且認知錯亂的現象，已經把2300萬同胞搞得暈頭轉向。

上述的怪異現象，看來民進黨政府已經到了修改國號的時刻，但估計蔡政府沒有那個膽子。既然不敢更改國號，至少也要勇於修改選罷法。謹此建議修訂內容如下：

1.改中華民國總統選舉為台灣總統選舉。以期名實相副，不再掛羊頭賣狗肉。

2.台灣總統不得向孫中山遺像及中華民國國旗行禮與宣誓。

3.台灣總統不可為中華民國三軍統帥。

4.即日起廢除五院制，可改為美國的三權分立，或日本的內閣首相制。

5.要選中華民國總統者，必須重新立法。

6.台灣總統或中華民國總統，要分開選舉，必要時各自為政，實施我們自創的「一國兩制」。

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