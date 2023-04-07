前總統馬英九決定在清明節期間前往中國大陸祭祖，馬辦強調不會有政治活動，但卻仍然引起綠營輪番攻擊，譏諷是「擁抱綏靖主義」，欠缺尊重民意與國家最大利益。不過最近一份網路民調卻顯示，有78％的民眾贊成馬英九訪陸，民進黨這些歇斯底里的反應，說穿了只不過是想借題發揮，看能不能影響一點2024大選選情而已。誠如前立委林濁水對此事的評論所說，「不必為馬總統到中國大驚小怪，花邊新聞肯定很多，但對世界、兩岸都不會有什麼影響」。

擔任過兩任中華民國總統的馬英九絕非不識大體的人，他何必為了什麼個人歷史定位去傷害藍營選情，但如果馬英九能在這一次訪陸行程之中，編排出一些親民友善的橋段，妥善的扭轉大陸民眾在疫情以來，對台灣懷有的敵意和誤解，馬英九訪陸仍有其正面意義，而且值得肯定。於此同時，在嚴峻的國際情勢，兩岸成為世界最危險的地區時，曾任兩屆總統的馬先生更應該思考如何扮演滅火的角色，拆除兩岸可能爆發的引信，這是馬先生身為國民黨黨員應該擔當的任務。

現今兩岸的分裂，乃是國共內戰的延續，退守台灣的國民黨面對民族的分裂，不能說沒有責任，分裂的民族渴望統一是民族的宿命，無可避免，如二戰後的東西德、南北韓、南北越，南北越經十幾年的戰爭，死傷無數，才達成統一，而南北韓隨經數年的戰爭，傷亡數百萬人，現在依然南北對峙，最幸運的是東西德，以和平的方式達成統一。

如今台海兩岸依然分裂且擁兵對峙，成為世界最危險的地區，馬先生經國民黨推舉，順利當選總統，並在政策上採「不統不獨不武」的來推動兩岸交流，使兩岸人民來往順暢，帶動觀光業的發展，兩岸政府互釋善意，互不敵視，降低兩岸戰爭的危險，故馬先生執政期間可說是最和平的期間。

而現在執政者在過去新冠疫情爆發三年多以來，兩岸交流迅速中斷，執政黨對大陸疫情的鄙視、辱罵、唾棄，毫不掩飾的表露無遺，當時的行政院長還口必稱「武漢肺炎」，防疫官員也對中國大陸處處充滿敵意、還公開指稱疫苗「大陸做的，台灣不敢用」，結果導致大陸人民對台灣執政當局、乃至對台灣人反感與仇視、敵視心態日益增長、加深、加重。提到台灣，心中的不滿情緒很容易脫口而出，毫無保留的表露宣洩出來。前環球時報總編胡錫進，就經常發表對台灣不友善的言論，還嗆要對台灣軍隊「關起門來打狗」，也鼓動了一些大陸民眾對台灣的反感。

加上外力的介入，使兩岸地區成為最危險的地方，馬先生執政期間與現在的執政者兩岸關係為何天壤之別？對於兩岸政策的不同，當然產生不同的兩岸關係親疏，然主要癥結點在民族統一的問題上，這個問題沒有解決，也就是引爆兩岸衝突的火種沒有解除，隨時有爆發兩岸衝突的危險。

馬先生的不統不獨不武的政策，雖能緩和兩岸的關係，但並沒有解決根本問題，故隨著台灣執政者不同，如政策有所偏差，點燃衝突的引信，兩岸便會爆發衝突，唯有將兩岸衝突的引信解除，民族統一才能使兩岸同胞和睦相處。

馬先生執政期間雖然沒有做好這一點，但現在執政者的政策偏差，才讓台灣陷入世界最危險地方的危機，為了緩和兩岸的緊張情勢，在短程上，降低兩岸的敵意，兩岸民眾若互有敵意，對台海未來絕對是不利，大陸自去年發布最新對台白皮書，提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，去年底中共20大後，大陸推進對台促統和促融等力道加重，積極透過小三通客運重啟、兩岸直航復航及邀請台灣政黨、工商團體赴陸等議題出招。

兩岸存在政治分歧很正常，尤其雙方沒有對話的政治基礎和互信，但也沒必要讓廣大的大陸民眾對台灣產生反感或敵意。若從兩岸關係長遠發展考量，維持大陸民間對台一定程度的友善，無疑也是為台灣構築另一道安全的護欄。

長遠上，應著眼於引爆兩岸衝突的引信「民族統一」的解決。馬先生執政期間國安會秘書長蘇起，認為習近平第三任將會解決台灣，為了避免兩岸衝突，主張先整合國民黨內部的意見，再與其他政黨意見整合後，與大陸進行協商，也就是說主張交流，互不敵視，尚不能解決台灣問題，兩岸必須經協商「民族統一」的問題，引爆兩岸引信的火種才能熄滅，而蘇起的主張有很多困難之處，單要整合國民黨內部的意見就相當困難，又如何再整合其他政黨的意見，尤其要整合分裂意識的意見更加困難。

召開政黨代表與民間公正人士各半的國是會議，凝聚共識並推舉常設的談判代表，在與大陸進行和平談判應較為可行，因為台灣的政客們在有民意的背書下，較有底氣與大陸進行和平談判，且較不擔心被罵出賣台灣。

今日兩岸的分裂國民黨也有部分的責任，馬英九為國民黨推薦當選的總統，在任期間沒有將癥結點徹底解決，現在雖已卸任，仍有相當的影響力。馬英九如認為現在推動的和平公投進行和平談判的議題可行，為了避免戰爭的摧殘，馬英九應挺身而出共襄盛舉，共同推動「兩岸的和平談判」，完成在任內未完成的任務。

（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

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