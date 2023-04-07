美國聯準會暴力式升息的負面衝擊與外溢效應逐漸顯現，矽谷銀行（SVB）倒閉後，瑞士信貸又傳出財務危機，因而被瑞銀收購，接著德意志銀行因信用違約交換（CDS）價格飆升而引爆信用風險，讓投資人與存戶憂心忡忡，短期金融市場顯得動盪不安，若因而引發系統性金融危機，勢必加深全球經濟進一步衰退的疑慮。

系統性金融危機疑慮

在全球金融系統高度關聯下，SVB引發美歐一連串銀行暴雷事件，會不會波及大陸呢？過去幾年大陸一些規模較小的地方銀行，如包商銀行及河南村鎮銀行等，也曾傳出類似擠兌問題。地區性銀行營運與財務體質相對較弱，很容易受到外在變數的衝擊。所幸大陸金融市場體質尚稱強健，SVB事件爆發後，美、歐、英、日國家的銀行指數平均跌幅都在一成以上，大陸不跌反漲，漲幅約4％，顯示市場投資人並不擔心這把火燒到大陸。

大陸金融市場對SVB事件反應冷靜，北京同樣冷處理全球金融動盪不安問題，對其可能的漣漪效應似無危機意識。大陸官媒證券時報日前發表社論，認為大陸雖不會發生矽谷銀行倒閉這類事件，銀行個別倒閉事件也不會對大陸金融系統帶來實質衝擊，但大陸金融業還是要從中吸取教訓，做好金融風險防控。

表面上看，SVB破產倒閉是存款被大量提領的短期流動性匱乏問題，但實際上根本原因還是出於資產負債表期限嚴重錯配，當Fed暴力升息導致帳上資產價值出現巨額減損後，市場恐慌情緒快速蔓延，最終形成擠兌危機。這類期限錯配問題，一直存在於大陸金融體系之內，從未消失。不管是過去盛行的地方融資平台、影子銀行，或是現在的地方債務，都有類似問題。

簡單來說，金融機構（尤其是中小型地方銀行）為追求績效與報酬，總是借短貸長，將期限錯配風險置於腦後。經濟繁榮時期，市場流動性供給充足，這類問題容易掩蓋，一旦經濟轉弱下滑，危機就會開始浮現。以影子銀行為例，總是透過短期負債類理財產品來匹配長期資產，一旦融資主體出現資金鏈緊張甚至斷裂，很容易引發市場對於價格的恐慌。特別是在市場利率急速上升或經濟衰退的情境下，更容易觸發這類問題，最終釀成風暴。2011年溫州民間借貸危機，就是鮮明的例證。

大陸也要當心地方債

大陸地方債問題需要高度關注，探究地方政府資產負債結構可以發現，舉債或借貸而來的資金，主要用來投資房地產與基礎建設，這類建設多需長期且持續的投入，融資資金卻主要來自理財產品或銀行短中期融通，因而出現資產端與負債端期限難以匹配的問題。此外，為了提高績效並降低風險，提供資金的銀行每年都要重新評估貸款資產品質，一發現狀況不對，就可能暫停或中斷貸款，如此一來，就可能造成地方政府流動性短缺，甚至陷入危機。

近幾年，大陸地方債務問題一直被端上檯面，主要是因為規模增長太快。根據中國財政部統計，截至2023年2月底止，大陸全國地方政府債務餘額36.2兆人民幣，續創歷史新高，這還未計入各種表外或隱性債務的數字。如果把這些數字計入，IMF粗估大陸地方政府融資工具帶來的債務將達到近10兆美元（約68兆人民幣），幾乎是大陸財政收入的一倍，也超過德、法、義三國的政府債務加總。

龐大的地方債務，在資產負債期限嚴重錯配下，一旦出現流動性問題，勢必重傷金融市場與經濟體系。當然，這類金融危機事件在大陸，只要政府（人民銀行）願意出面保證並扮演好最後貸款者角色，全面性風暴應不至於發生，但局部或地域性的衝擊仍難避免，對於正準備迎來經濟復甦的大陸來說，不是好消息。

SVB事件餘波盪漾，北京要從中汲取教訓，做好金融風險防控工作，若能透過財政手段削減債務，或擴大地方債務置換改善期限錯配等問題，就能讓風險降到最低，甚至消弭於無形。