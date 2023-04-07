前總統馬英九赴陸祭祖，結束12天行程返抵國門。先前獨派教授嗆馬只要敢提「中華民國」，就包車去「接機」，沒想到馬此行不僅多次提中華民國、自己總統任內，且完整論述「九二共識」始末，創下比2015年「馬習會」更大的成就，讓獨派啞口無言了。

馬英九卸任7年後才訪陸，不管在南京祭拜中山陵、回湖南祭祖，或與江蘇省委書記信長星會面、湖南大學演講，「中華民國總統」、「中華民國憲法」一概講好講滿，可說創下兩岸史上首次對等、尊嚴的政治對話典範。他更表明兩岸關係本就難迴避中華民國的存在。馬此行無疑擦亮了中華民國招牌，重新拿回定義權。

2016年蔡英文執政後兩岸關係每況愈下，原因就在「九二共識」不見了。2019年蔡總統甚至將「九二共識」等同「一國兩制」，兩年後又強調「四個堅持」，指中華民國與中華人民共和國互不隸屬，加上美國推波助瀾，眾議院議長裴洛西訪台，終於引爆中共「圍台軍演」。這正顯示關起門來永遠辦不了事，唯有對話才能化解敵意。

兩岸關係惡化激起大陸「仇台論」，馬英九此次所到之處民眾爭相拍照，不僅化解仇台氣氛，更累積善意，讓北京有民意基礎緩和兩岸關係，開展兩岸協商新頁。獨派稱馬「被統戰」，但究竟誰統戰誰還不清楚嗎？馬收攬對岸民心，才是創造兩岸新局的最好方法。

馬英九提台灣地區、大陸地區都是中華民國，正是中華民國憲法的精義所在。但蔡英文說，「這是1970年代的論述，跟現在的環境有一些差距。」有疑義又不敢修憲，那蔡英文放的就是馬後炮了。