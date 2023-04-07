本來就知道《AIR》要拍耐吉（Nike）飛人喬丹鞋（Air Jordan）的故事，猜想主線應該是麥可·喬丹在NBA創下的豐功偉業，沒想到電影主角真是這雙鞋，以及幫耐吉簽下喬丹的幕後推手桑尼·瓦卡羅，還有一位隱形主角，就是這雙經典名鞋誕生的1984年代。

電影一開頭用短短幾分鐘濃縮1984年的流行文化與新聞大事，包括摩托羅拉推出第一支手機，黛安娜王妃剛生下第二個孩子、甚至還出現當時風靡全球的「捲心菜娃娃」，幾十個畫面訴說千言萬語，不管觀眾有沒有經歷過那個年代，都能感受到當年的氣息。

球探桑尼（麥特·戴蒙飾）是耐吉老闆（班·艾佛列特飾）找來的救火隊，因為耐吉市占率不高，地位岌岌可危，桑尼必須幫耐吉簽下最佳代言人，看看能否找出一線生機。但耐吉是球鞋市場的老三，沒有太多銀彈可以簽當紅巨星，桑尼看中選秀排行第三、剛剛選入NBA湖人隊的菜鳥麥可·喬丹，可是喬丹與經紀人根本不喜歡耐吉，品牌沒錢又沒有地位，桑尼該如何簽下喬丹呢？

電影的趣味在於可以還原歷史，還能重塑歷史，班·艾佛列特在執導《亞果出任務》時已經挑戰1979年的時代背景，這次對準84年的美國辦公室。

觀眾在片中其實沒看到喬丹的臉，但能在1980年代的流行音樂中旁觀桑尼出神入化的說服技巧，見證這雙鞋的誕生過程，確實是非常過癮的體驗。

雖然講的是一雙鞋，但焦點放在耐吉奇特的公司文化，這些資訊對旁人來說可能過於瑣碎，對球迷卻彌足珍貴，好比NBA居然曾有過「51%」的規定，場上球鞋顏色必須有51%是白色，違規還要罰款！

主角麥特·戴蒙與班·艾佛列特今年50出頭，他們就是成長在喬丹全盛年代，必定深有所感才拍出這部作品。喬丹鞋至今不斷推出新款，依舊搶手與昂貴，真如同台詞所說的「鞋子只是鞋子，直到有人穿上它！」

這雙鞋見證了兩大巨頭耐吉與喬丹的崛起，也看到了商場的詭譎多變。表面上耐吉只是簽下一個代言人、接受一個全新的商業模式，但這小小的改變卻成功顛覆整個市場，甚至重新定義了籃球。多麼不起眼的小事，多年之後回頭看，才知道這是多麼偉大的開端。

我相信影響是互相的，如果喬丹沒有遇到這麼懂他、信他、看好他的桑尼，在正常的代言機制之下，他球技還是一樣的精彩，卻可能只是海報上眾多主角之一。其實真把喬丹鞋切開，剖面就是一些織品，但搭配上獨特的眼光以及引人入勝的故事，球鞋也能猶如聖杯。

明年1月就要總統大選了，到底國民黨的喬丹在哪裡呢？過幾年之後回頭看，這次大選到底會是偉大的開端，還是巨大失敗的開端呢？

（作者為作家）