鴻海創辦人郭台銘日前宣布全力爭取國民黨2024總統候選人提名，對4年前負氣離開國民黨鄭重致歉，表態願接受黨內民調結果，如果最後是由新北市長侯友宜獲得提名，也會全力支持侯。進階版的郭台銘此次有備而來，相對於此，原被視為最可能獲得徵召出線的侯友宜，除了表示「面對挑戰，我毫無畏懼」之外，照舊還是以他一貫四平八穩、說了等於沒說的口號式老詞回應所有的問題。

口號式回應 民調驟降

面對郭台銘以「非黨員」姿態，來勢洶洶地投入這場國民黨的提名之爭，要說侯友宜的「從容」應對是因為胸有成竹、勝券在握所致，恐怕已經不符現實。在1個月前的各種民調都顯示侯是穩定、明確的領先，但現在從侯陣營到泛藍支持者都已經感受到侯民調下降的危險訊號。

在郭台銘積極表態爭取，而且展現願意「以大局為重」的態度後，如今國民黨到底應該由誰代表問鼎總統的壓力，已經轉向了黨主席朱立倫和「最強母雞」侯友宜兩人身上。擺在眼前的情勢是，「侯侯做代誌」的侯友宜正在等著黨中央的正式徵召，但掌握徵召主導權的朱立倫又在等什麼呢？大家都在等，等來等去，過程是事緩則圓，還是變數陡增？結果會是更好或更糟呢？反過來看，侯友宜就要這樣一直被動地「等」下去嗎？

無論從理性與感性的角度來看，郭台銘此番捲土重來的表態都是穩賺不賠的。理性上，如果國民黨採取初選，按黨章規定非黨員的他是無法參加的，只有以徵召的巧門才能給郭最後的希望；感性上，結合爭取如郭台銘這樣的力量，團結努力一起讓民進黨下台，這樣的理念與訴求毫無違和，也給了侯郭二人提名之爭的合理基礎。

如果撇除其中的「陰謀論」，侯郭提名之爭所採用的徵召模式，其中起碼有兩項變數。一是操作方式，如果是初選就必須以公開的民調進行，但徵召卻是以內參的民調為綜合考量；二是時間長短，按國民黨現在的規畫要到6月中下旬才揭曉，距離現在還有2個多月。頭腦稍微清楚的人都想得到，徵召標準如此不公開、時間還拖得這麼久，如果是一個真正團結的政黨，又或者競爭者強弱懸殊，前述兩個變數問題都不大，但前科累累、公信力不彰的國民黨能令支持者放心嗎？

最大的盲點 謹小慎微

不管郭台銘是否有此默契或是看穿了前述的「奧妙」，這樣的操作現實當然給了他一次機會，但對侯友宜就未必了。首先，侯再這麼被動等下去、郭再這麼主動拚下去，支持者會如何看？其次，內參民調時間這麼久，其間民進黨、綠營支持者、網軍側翼會如何操作侯郭之爭的矛盾？會不會捧郭殺侯、最後把侯郭二人一起玩殘？第三，以朱立倫的低威望和黨中央的低能力，能否調處得了侯郭雙方陣營的廝殺互砍？化解外界各種流言揣測？

說到底，侯友宜必須與時俱進、隨勢而動，絕不能消極坐等徵召，如此不僅會讓自己每況愈下，連帶也讓國民黨重返執政的大局與主體論述跟著被拖累。事實上，侯友宜真正的盲點既不在缺乏國際觀與兩岸論述，更不是什麼「藍皮綠骨」的問題，而是他在形勢與運勢的推演下，已經上升到一個被期待更領袖群倫的境界，但他卻仍謹小慎微，未能真正體認民意的期待與自己責任的重大。

侯友宜與國民黨保持距離，絕對可以理解，甚至是現實的必要；他也可以用力批判當前國民黨的弊病，不需要說假話粉飾藍營的問題；但不應對自己所屬政黨、支持者和關心者一副事不關己的模樣；可他時至今日不分大小輕重，仍是逃避更高責任的賦予，怯於表現自己該有的決心與擔當，這是他與賴清德完全不同的地方，甚至還比不過郭台銘的企圖心。

時勢的推演、民意的喜好，永遠會比政治人物的盤算更現實、更殘酷，如今民調的下降雖有危機，但振衰起蔽時猶未晚，侯友宜必須盡快清楚地表態，反過來成為國民黨重返執政的主體動力，否則再這樣龜毛扭捏作態，就不必選了！