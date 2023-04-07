中華民國前任總統馬英九赴大陸掃墓，現任總統蔡英文過境美國，雙英爭輝，都在7日返台。兩人在出訪過程中都對「中華民國」的定位做出表述，但表述中對於《中華民國憲法》的認知與尊重卻迥然不同。

先看看與兩岸議題相關的《中華民國憲法》史大要：民國36年（彼時的中華民國政府仍在大陸，首都為南京）《中華民國憲法》頒布施行後；民國37年以共產黨叛亂開始動員戡亂；民國38年台灣宣布戒嚴，同年（38年）政府退守台灣；民國76年解除戒嚴；民國80年終止動員戡亂，同年（80年）憲法第一次修訂。從上述可以看出，這部有台灣人參與的《中華民國憲法》自民國36年開始實施後，施行迄今，國祚並未中斷，憲法效力與權威自然無庸置疑。

其次，民國80年的憲法修訂中，有關兩岸部分最重要的三點：一是憲法修訂後的前言部分列入了「為因應國家統一前之需要」；二是憲法第4條有關國家領土主權範圍沒有任何更動；三是修正條文的第10條，將中華民國領土主權範圍區分為自由地區與大陸地區，而「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」。

馬英九在湖南大學所說，「不論是在台灣、在大陸，在《中華民國憲法》上都是屬於一個中國，我們是台灣地區，你們是大陸地區」；馬英九這是明白點出憲法中一國兩區的架構。而「台灣是中國不可分割的一部分」這更是中共憲法上明擺著的。基本上，馬這段表述是沒有問題的。

至於陸委會主委太三說馬英九與中共唱合，那才是真正的笑話。我們可以看看邱太三的這個主委的位子是怎麼來的，那就是前述民國80年第一次修憲，修出「一國兩區」架構，然後才有《兩岸人民關係條例》的法源，然後才能設置陸委會，然後才有陸委會主委這個位子給邱太三！台灣人常講「吃果子拜樹頭」，邱太三這否認一國兩區真是「吃了果子砍樹根」。

至於蔡總統主張的「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，看似沒有問題，其實問題很大，這根本是分裂國土。當蔡提及此一說法時，隱瞞了最嚴重的問題：這一個她所指的「中華人民共和國」所存在的地方，與我國憲法所規定的「我國的領土、主權範圍」是什麼關係？蔡總統有沒有告訴我們，她口中所說的「中華人民共和國」的領土，正是座落在我們中華民國的領土、主權範圍內！我國憲法可以允許我們去承認這個國家嗎？

至於蔡英文過境美國接受隨團記者採訪時表示，馬英九稱台灣和對岸「都是中國」的說法是1970年代論述；以現在情境而言，「兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實」。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此回擊指出，蔡總統否定憲法的「一中原則」，公開主張「兩國論」，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。

蔡的「兩岸互不隸屬」指的是兩岸的治權，但她不能否認兩岸所宣稱的領土、主權的確是重疊的。此外，蔡英文的這個回應更是連憲法的延續性與穩定性的概念都要丟掉了！美國的憲法還是300年前的論述咧，美國人有沒有把它丟掉？

憲法若是與當代的精神、情勢發展出現扞格，那就只能提請大法官釋憲，或者直接修憲；除此之外，別無他途。如果因總統個人的見解或感受就可以不需遵守憲法，那還要憲法何用？這樣的民選總統，人民還能信賴嗎？

（作者為資深媒體人）