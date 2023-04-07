台灣歷史上最重大的事件不是二二八事件，不是日本殖民台灣，而是中國大陸的人口大量移居台灣，使原本是原住民族的台灣社會，變成中國人的台灣社會，台獨課綱把這個事件稱為「漢人入台」。

問題是，中國人來台不全是漢族，例如藍廷珍家族大舉來台開墾，但藍廷珍家族不是漢族，參與開墾彰化的粘姓家族也不是漢族，所以雖然漢族人最多，但也不全是漢族，因此不能只說「漢人入台」。

再者，最早推動福建居民來台的政權是荷蘭東印度公司，荷蘭人的文獻全部稱這些移民叫「中國人」Chinos，不叫「漢人」Han people，荷蘭人的文獻也從無「漢人」的觀念，所以說國際文件上也無「漢人入台」，全部都是「中國人入台」。

所以台灣歷史上最重大的事件就是「中國人入台」，第一批是荷蘭殖民時期入台，第二批是鄭成功時期入台，第三批是清朝時期入台，第四批是國民黨政權遷台時入台。但清朝時期入台是最大宗的

「中國人入台」，最晚入台的中國人是國民黨遷台時期，但有ㄧ些最晚入台的中國人，最害怕自己的中國人身分，像王定宇、周玉蔻、張雅琴等等等，族繁不及備載。

另外，台獨份子不論自稱「獨派」或「台派」，有很多在美國已歸化成「美國人」，因爲自己或父母來自台灣，他們也稱自己是「台灣人」或「台灣的美國人」，但是這些台獨份子明明自己的祖先來自中國，不但不願意稱自己是「中國人」，或「中國的台灣人」，還彆彆扭扭的說自己是「華人」，自己講的話是「華語」，這種心態很令人鄙視。

（作者為前立委）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※